Tras el éxito de Luis Díaz, el Liverpool va por otro seleccionado colombiano para la siguiente temporada luego del Mundial.

Si hay un jugador que el Liverpool extraña ese es Luis Díaz, y ahora parece que desde Anfield intentarán repetir la formula fichando a otro jugador colombiano. Luego del Mundial, un fijo de Néstor Lorenzo se iría al gigante de Anfield.

La revista Sports Illustrated ha publicado la lista de jugadores que interesan al Liverpool y entre ellos está Daniel Muñoz. El colombiano podría dar el salto del Crystal Palace a Anfield.

Ya son más de cinco los grandes de Europa que se fijan en Daniel Muñoz, el lateral es considerado top de los defensores de toda la Premier League. Manchester City, PSG, Manchester United, Inter de Milán entre otros son los interesados.

Su precio de salida sería de cerca de 40 millones de euros. Si Muñoz hace un buen Mundial, lo más probable es que su cotización suba. El ex GENK de Bélgica puede cerrar el año con otro título internacional.

Daniel Muñoz ya ganó dos títulos en Inglaterra con la FA Cup y la Community Shield. A nivel salarial cobraría cerca de cinco millones de euros al año, que es casi lo mismo que cobraba Luis Díaz.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Daniel Muñoz – Selección Colombia..

En resumen