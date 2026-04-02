Inter de Milán pagará 30 millones por ecuatoriano

El Inter de Milán sería el nuevo gigante de Europa a sumarse en los fichajes de los seleccionados ecuatorianos. El actual puntero de Italia iría por un titular de la ‘Tri’ por cifra histórica.

Joel Ordóñez es una de las prioridades del Inter de Milán para el siguiente curso europeo. Los negriazules saben que el Club Brujas de Bélgica pide cerca de 25 millones de euros basado en la última cotización pero que el precio subiría.

Serían 30 millones de euros lo que pague el dos veces campeón de la Champions League por el defensor de 21 años. Hace meses lo pusieron en planes del Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y PSG.

Ordóñez estuvo cerca de dar el salto a la Ligue 1 con el Olympique de Marsella pero el Brujas aumentó el precio cuando parecía que iba a haber un acuerdo entre club y jugador.

Sorpresivamente, Joel Ordóñez renovó hace poco con el Brujas hasta el 2029 sin embargo los medios belgas apuntan a que se firmó con la promesa de que facilitarían su salida.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado ya un total de 35 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 4 goles en más de 2.800 minutos. El futbolista de 21 años tiene un nuevo valor de mercado de 33 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt.

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Joel Ordóñez – Selección de Ecuador.

En resumen