Liga de Quito recibe a Barcelona por la fecha 7 de la LigaPro, los ‘albos’ y ‘toreros’ deben ganar para seguir en la parte alta. Un empate o una derrota podría hacerlos perder pista a Independiente del Valle.
Barcelona pasea a Liga de Quito y gana nuevamente en Casa Blanca
Liga de Quito y Barcelona se enfrentan en el partidazo de la fecha 7 de la LigaPro y aquí lo puedes seguir EN VIVO Y GRATIS.
Final del partido
Final del partido
¡Gol de Barcelona!
¡GOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Centro de Intriago y Villalba pone el 0-2 a los 88'
GOOOOOOOOOOOOL!!!!! 🤯— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 4, 2026
Villalba llegó al área para cerrar la jugada y concretar el 0-2 de @BarcelonaSC en Ponciano. Fiesta torera.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/jMfmafunIl
Minuto 80'
Faltan 10 minutos, no parece que haya posibilidad de que Liga empate.
¡JEISON MEDINA!
Jeison Medina entró y ya estuvo cerca de anotar. Minuto 70'
¡NO HAY PENAL!
Amarilla para Deyverson y se revierte la situación. Minuto 62' sigue ganando Barcelona.
NO PENAL 🧐— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 4, 2026
El VAR revirtió la decisión del árbitro y @LDU_Oficial perdió la posibilidad de igualar el compromiso. #ZappingSports 🤳 pic.twitter.com/EN61JMYK1S
¡Pausa todo, a revisar en el VAR!
¡Al VAR! El árbitro va a revisar la jugada y podría revertir la jugada.
¡Penal para Liga!
Falta de Vallecilla en el área sobre Deyverson y el árbitro pita penal para Liga. Minuto 60'
¡Arranca el segundo tiempo!
Comienza el segundo tiempo.
Final del primer tiempo
Final del primer tiempo
Minuto 45'
Minuto 45' del primer tiempo, se jugarán cinco minutos más.
¡SE SALVA LIGA!
Jugada de crack de Benedetto y Vallecilla se apresuró. Minuto 40'
¡SALVÓ VALLE!
Gonzalo Valle ya es figura, acaba de sacarle un cabezazo preciso de Luis Cano. Minuto 26'
Presiona Liga sin éxito
Liga de Quito presiona pero Barcelona defiende con orden. Minuto 20'
Cerca Liga
Jugada individual de Alexander Alvarado y Janner Corozo definió mal. Minuto 14'
¡Gol de Barcelona!
¡GOOOOOOOOL DE BARCELONA! Jhonny Quiñónez al minuto 5 silencia el Rodrigo Paz Delgado tras centro de Celiz.
Quiñonez de mi vida!!!! 🔥— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 4, 2026
El capitán de @BarcelonaSC inició la jugada y él mismo la cerró de cabeza en menos de cinco minutos para el 0-1 del Ídolo.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/q18njQROrn
¡RESPONDE BARCELONA!
Carabalí arregló su error y tras una gran jugada entre Celiz y Benedetto, hubo remate de Vallecilla que pasa cerca. Minuto 2'
¡CASI EL PRIMERO!
Deyverson casi marca el primero, error de Carabalí y el brasileño recibe un balón por el costado que pasa cerca. Minuto 1'
¡Arranca el partido!
Comienza en el Rodrigo Paz Delgado.
¿Habrá ley del ex?
Janner Corozo enfrenta a Barcelona, su ex club hasta el 2025.
¡EL REENCUENTRO! ❤️— MrOFF (@MrOFFSIDER) April 3, 2026
📸 @AndresMediavil4 / MrOFF Studio pic.twitter.com/b1aKgDjVeR
¡Llegó Barcelona!
La visita ya está en el escenario deportivo.
¡Rumbo al estadio, vamos ídolo!#LigaEcuabet pic.twitter.com/eP3tC0VNUR— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) April 3, 2026
El once de Barcelona
¡Benedetto titular! Este es el once de Barcelona
Ellos en la cancha, nosotros alentando.— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) April 3, 2026
Un solo puño, sin importar dónde. 👊🔥#LigaEcuabet pic.twitter.com/5AZWzFWFNA
¡El once de Liga!
Liga de Quito presenta su once, con Deyverson titular en ataque y Gonzalo Valle en el arco.
¡Este es el XI inicial para esta noche! ✨¡Vamos LIGA! 💪— LDU Oficial (@LDU_Oficial) April 3, 2026
🆚 #LIGABarcelona
🏆 #LigaEcuabetConectadaPorXtrim pic.twitter.com/w0NbXOjBDN
¿Cómo quedaron en el último partido?
Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona la última vez que se enfrentaron en el Rodrigo Paz Delgado.
¿Cómo llega Barcelona?
Barcelona por su parte viene con 9 puntos en 6 partidos y encadena tres empates seguidos.
¿Cómo llega Liga de Quito?
Liga de Quito llega con 10 puntos con 6 partidos jugados, lleva dos victorias seguidas.
¿Llega el segundo triunfo?
Barcelona ganó 1 solo partido en el Rodrigo Paz Delgado, fue en el 2023 con autogol de José Angulo, así mismo ya habían conseguido una victoria por penales en final LigaPro 2020.
¡Arranca la previa!
Liga de Quito y Barcelona abren la fecha 7 de la LigaPro.