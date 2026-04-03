Sixto Vizuete tiene nuevo club en el exterior ¿juega Libertadores?

El histórico Sixto Vizuete sigue con su carrera de entrenador y tras varios años dirigiendo en Segunda Categoría, tendrá un nuevo reto profesional. El DT ecuatoriano dará el salto al exterior.

The Strongest de Bolivia es el nuevo equipo de Sixto Vizuete y el DT se encuentra ya por viajar para asumir el club. Hasta hace pocos meses había sido anunciado como entrenador del Olmedo de Riobamba.

Tras casi 20 años de carrera como entrenador, Sixto Vizuete tendrá su primera experiencia en clubes del exterior. Su única experiencia fuera del país fue con la Selección de Bolivia sub 20.

The Strongest se encuentra a la espera del arranque de la primera división de Bolivia, mientras que en torneos CONMEBOL no tendrá acción este año tras caer en fase previas de Copa Libertadores.

Sus mayores logros están en la Selección de Ecuador mayor, dónde dirigió varios torneos y cayó por poco en la clasificación a la Copa del Mundo 2010 ante Uruguay.

Los títulos en la carrera de Sixto Vizuete

Vizuete le dio a la Selección de Ecuador dos títulos, los Panamericanos con el primer equipo y el Torneo Fútbol L’ Acudía en España con la sub 20. Olmedo descendió en el 2021 de la Serie A y desde ahí sufrió otra pérdida de categoría.

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Sixto Vizuete – Selección de Ecuador.

En resumen