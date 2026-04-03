Los hinchas de Vélez explotan luego de nuevo blooper de Álvaro Montero

Álvaro Montero está atravesando uno de los momentos irregulares dentro de un positivo 2026, y es que luego del blooper con la Selección Colombia contra Francia, ahora cometió otro error en su club. Los hinchas de Vélez Sarsfield explotaron en redes por error del portero colombiano.

En lo que parecía que iba a ser un triunfo cómodo para Vélez contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza terminó en remontada. La recuperación arrancó sobre los 45′ cuando Montero salió muy mal en un tiro libre desde la banda, el arquero quedó a medio camino y no pudo ni rechazar ni atajar el 1-2 de Ezequiel Muñoz.

El gol del descuento llegó en un momento clave, justo antes del cierre del primer tiempo. Ya en la segunda mitad Agustín Módica y Mammana en contra pusieron los otros dos goles para el 3-2 final.

Los hinchas no esperaron las reacciones y en redes sociales no solo criticaron los goles, si no que más de uno pidió la suplencia del arquero colombiano para los siguientes partidos. “Se acabó el experimento”, “Al Mundial de Voley va a ir si sigue así”, escribieron.

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Los títulos de la carrera de Álvaro Montero

Álvaro Montero ha ganado siete títulos a lo largo de su carrera: la Supercopa Argentina con San Lorenzo en 2015; el Torneo Apertura de Colombia con Deportes Tolima en 2018 y 2021; la Copa Colombia con Millonarios en 2022; el Torneo Apertura en 2023 y la Superliga de Colombia en 2024, también con Millonarios; y más recientemente la Supercopa Argentina con Vélez Sarsfield en 2025.

En resumen