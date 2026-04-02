La Selección de Ecuador aún no tiene la lista para ir al Mundial 2026, y ahora Beccacece sorprendió a todos y le abrió la puerta a un jugador que le podría “quitar” a la Selección de Chile. Ya ambas selecciones quedaron con mala relación por el “caso Byron Castillo”.

En diálogo con Radio Centro, a todos sorprendió que Beccacece revelara los nombres de los arqueros que está siguiendo la Selección de Ecuador, donde se encuentra un portero que también se puede ir a Chile, Omar Carabalí, que viene destacando O’Higgins. Es ecuatoriano de nacimiento, pero se nacionalizó chileno

Omar Carabalí estuvo en el radar de Chile para ser convocado en los amistosos de esta fecha FIFA, pero finalmente no se dio. El arquero de O’Higgins ya jugó 4 partidos con la Selección Sub-23 de Chile, mientras que con Ecuador solo disputó 1 encuentro con el equipo Sub-20.

Si Ecuador lo convence, el camino no es tan “sencillo”, puesto que, nuevamente volvería a la FIFA. El jugador había renunciado a ser ecuatoriano para jugar con Chile, por lo cual, el mismo Beccacece confirmó que están esperando a un comunicado del organismo.

Omar Carabalí está en planes de llegar a Ecuador. (Foto. GettyImages)

“Hemos hecho unas gestiones. Es un futbolista que en algún momento tenía esas posibilidades, él había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile. Tienen que responder desde FIFA si es posible o no volver a tener esa nacionalidad”, comentó Beccacece en Radio Centro.

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Los números de Omar Carabalí en esta temporada

En lo que va de temporada, Omar Carabalí ha jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 13 goles y el portero dejó su arco en 0 en 4 ocasiones. Lleva en cancha un total de 1.080 minutos y es uno de sus mejores años en Chile.

¿Cuándo sale la convocatoria de Ecuador para el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a tener una lista de convocados, ahora para el Mundial 2026, a finales del mes de mayo. Entonces, si Carabalí se gana un puesto con Ecuador, la FIFA debe dar una respuesta en las siguientes semanas para que su convocatoria sea “segura”.

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En síntesis:

El DT Beccacece inició gestiones ante la FIFA para convocar al portero Omar Carabalí .

inició gestiones ante la FIFA para convocar al portero . Omar Carabalí disputó 12 partidos con O’Higgins y recibió 13 goles esta temporada.

disputó 12 partidos con y recibió 13 goles esta temporada. La Selección de Ecuador publicará la lista oficial para el Mundial 2026 en mayo.