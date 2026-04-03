La respuesta que daría Omar Carabalí al interés de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador sufre una problemática con los arqueros y entre las opciones, Sebastián Beccacece pensó en Omar Carabalí como alternativa. Mientras se espera la respuesta para ver si el portero puede ser otra vez convocado con la ‘Tri’, se conoce la posible respuesta del arquero.

“La gran razón (de querer ser chileno) es el nacimiento de mi hija hace más de un año. Ese día decidí que quería vestir esta camiseta, defender al país al que ella pertenece y al que yo también siento como mío. Si en algún momento me toca volver a decidir, seguiré eligiendo ser chileno”, dijo hace varios años Carabalí al ser cuestionado al respecto.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la decisión de Carabalí de ir a la Selección de Chile. El joven arquero ha sido convocado por la división juvenil y también por la mayor, pero sin minutos.

Claro que el contexto de cuándo dijo esas declaraciones ha cambiado ya que hoy Carabalí no solo tiene opciones de debutar con la mayor de Ecuador si no ser el segundo arquero de Ecuador en el Mundial.

La situación de los arqueros de Ecuador tiene a Gonzalo Valle recuperándose de una lesión, a Moisés Ramírez con irregularidad en su club y de atrás vienen otros nombres como Javier Burrai.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

‘La Tri’ tendrá que jugar contra Costa de Marfil en el debut mundialista el próximo 14 de junio de 2026. Después, tendrá que jugar contra Curazao y Alemania en el final del grupo.

Publicidad

Omar Carabalí – Selección de Chile.

En resumen