A menos de 3 meses del Mundial, James Rodríguez recibe la peor noticia: “No está en los planes del técnico”

James Rodríguez fue el jugador más criticado luego de las dos derrotas de la Selección Colombia ante Croacia y Francia, el ’10’ pide a gritos jugar más minutos en Minnesota United FC, pero fue recibido con la peor noticia a menos de tres meses del Mundial 2026: “No está en los planes del técnico”.

Con un periodo de 117 días sin jugar desde el último partido que jugó con la Selección Colombia hasta el debut con Minnesota United (15 de marzo), la inactividad y falta de ritmo le pesaron a James y no pudo marcar diferencia en la derrota 3-1 contra Francia.

El siguiente partido de James Rodríguez con Minnesota United es el sábado 4 de abril ante Los Angeles Galaxy a las 9:30 P.M. y es indudable: ¡El jugador colombiano necesita más minutos para agarrar ritmo! Sin embargo, llegó la peor noticia a menos de tres meses que se dé el partido inaugural (México vs. Sudáfrica – jueves 11 de junio) del Mundial 2026.

La peor noticia que recibe James a menos de 3 meses para el Mundial

James en la derrota de Colombia ante Croacia. (Foto: Getty Images)

“El tema James que estuve preguntando sobre su llegada si el técnico neozelandés Cameron Knowles lo había pedido para Minnesota y no fue un pedido del técnico. Es decir, puede pasar lo mismo que ha pasado en otros equipos, que llegan porque las directivas quieren dar un golpe de marketing, pero resulta que no está en los planes del técnico. Entonces, cuánto tiempo va a ver mas allá que sea un jugador diferente dentro de Minnesota”, reveló el periodista Camilo Barreto, en el programa de YouTube ‘La Titular’.

Los partidos que le quedan a James Rodríguez hasta la convocatoria de Colombia para el Mundial

Hasta que vuelva a ser convocado a la Selección Colombia para ir al Mundial 2026, a James Rodríguez le quedan diez partidos de la MLS con Minnesota United para llegar en mejores condiciones y despejar las dudas de que ya no está para ser titular en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

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