La Selección de Ecuador se encuentra en el mejor momento de su historia, puesto que, llega al Mundial 2026 con una rica camada de jugadores, y también fue segundo en la Eliminatoria. Ahora ‘La Tri’ comparte grupo con Curazao, Costa de Marfil y Alemania.

Con el objetivo de mejorar su participación histórica en Alemania 2006, le preguntamos a la IA de Gemini hasta donde llegará la Selección de Ecuador en el Mundial y avisa que el panorama y el futuro es muy bueno para el equipo de Sebastián Beccacece.

La Inteligencia Artificial también reconoce que Beccacece le ha cambiado la cara defensiva a Ecuador y lo ha convertido en potencia en este rubro: “Con Sebastián Beccacece al mando, el equipo ha demostrado ser una verdadera muralla defensiva (concediendo apenas 5 goles en 18 partidos de eliminatorias)”, dice la IA de Gemini

La predicción de la IA sobre el puesto de Ecuador en el Mundial

Así ve la IA el Mundial 2026 para Ecuador:

Fase de Grupos: Avanzan sin mayores problemas. Lo más probable es que clasifiquen como primeros o segundos del Grupo E.

Avanzan sin mayores problemas. Lo más probable es que clasifiquen como primeros o segundos del Grupo E. Dieciseisavos de Final: ¡Victoria! El rigor táctico de Ecuador y su experiencia en Conmebol los pone un escalón por encima de la mayoría de los rivales de nivel medio que podrían cruzarse en esta nueva ronda.

de nivel medio que podrían cruzarse en esta nueva ronda. Octavos de Final: Aquí igualarían su récord histórico de Alemania 2006 . A diferencia de torneos pasados, esta selección tiene madurez en Europa y sabe jugar partidos cerrados.

. A diferencia de torneos pasados, esta selección tiene madurez en Europa y sabe jugar partidos cerrados. Cuartos de Final (La gran barrera): Si los cruces son justos y mantienen esa defensa de hierro, Ecuador tiene todo el fútbol necesario para romper su propio límite y meterse entre los ocho mejores del mundo.

El calendario oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario oficial con el que jugará la Selección de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

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En síntesis: