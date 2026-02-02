Es tendencia:
Liga Colombiana

Conmoción en el fútbol colombiano por el responsable de que James Rodríguez no pueda jugar en Millonarios

El responsable de que James Rodríguez no pueda jugar en Millonarios ya fue identificado y generó conmoción en el fútbol colombiano. Los detalles.

Por Julio Montenegro

Todo parece indicar que la novela de la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios ha llegado a su fin. ¿El motivo? Uno de los periodistas más cercanos a Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de ‘Millos’, conmocionó al fútbol colombiano con el responsable de que el ’10’ no haya podido jugar en el equipo albiazul.

El periodista Julio Sánchez Cristo había informado que las negociaciones entre James y Millonarios seguían vivas luego de dar a conocer que los ‘Embajadores’ le habían hecho una oferta que cumplía todas las expectativas del capitán de la Selección Colombia.

Sin embargo, esta historia no terminó como hubieran querido los hinchas de Millonarios. Luego de que el narrador Eduardo Luis López revelara que el deseo de James Rodríguez, por ahora, es no jugar en el fútbol de Colombia, apareció el responsable que le rompió el corazón a la hinchada de ‘Millos’.

Este fue el responsable de que James Rodríguez no juegue en Millonarios

“James Rodríguez agradeció el interés de Millonarios y sigue analizando dónde jugaría en 2026. Sus compromisos comerciales implican no estar actuando en la Liga Colombiana, por lo que su venida a la Liga no es posible. Además, James no considera que sea el momento”, publicó en X el periodista César Augusto Londoño, de ‘Caracol Radio’, para revelar que uno de los patrocinadores de Rodríguez (Betplay) le impediría jugar en el fútbol colombiano y en Millonarios. Es el patrocinador oficial de la Liga Colombiana I-2026.

Cerca de firmar: James descartaría 3.5 millones de dólares en América de México por este nuevo equipo

Este fue el salario que James Rodríguez le pidió a Millonarios

El 27 de noviembre de 2025, el periodista Melquisedec Torres, del ‘Canal 1’, reveló que Millonarios no había podido firmar a James Rodríguez porque no se llegó a la cifra que les pidió el volante: “La cifra aproximada fue de US$7 millones por un año, de los cuales 5 por salarios y 2 por otros conceptos”.

En resumen

  • El periodista César Augusto Londoño confirmó que James Rodríguez no jugará en Millonarios.
  • Los compromisos comerciales con el patrocinador Betplay impiden el fichaje de James en Colombia.
  • James Rodríguez solicitó un salario de 7 millones de dólares por un año de contrato.
julio montenegro
Julio Montenegro
