¿Cuándo entrega Néstor Lorenzo la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Este jueves, a 28 días del puntapié inicial, el entrenador Néstor Lorenzo confirmó la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
Como suele suceder, no faltaron las sorpresas, los tapados, los ausentes y algunos jugadores que sorprendieron. Sin embargo, no está de más decir que aún queda un recorte más y que la lista definitiva será de 26 futbolistas.
La gráfica que confirma la prelista de 55 jugadores (Captura video)
¿Y cuándo sabremos esto? En principio, la fecha límite es el sábado 30 de mayo, por lo que la lista tendría que estar antes de esa fecha.
Cabe destacar que el equipo de Néstor Lorenzo disputará un encuentro amistoso catalogado como “La Recta Final”, el lunes 1° de junio en El Campín de Bogotá frente a Costa Rica, por lo que allí ya estarían los 26 jugadores que viajarán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El cuerpo técnico de la Selección que debutará ante Uzbekistán en el Mundial (Getty).
La prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
- Álvaro Angulo
- Jhon Arias
- Santiago Arias
- Yáser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wílmar Barrios
- Christian Borja
- Rafael Santos Borré
- Juan Cabal
- Jaminton Campaz
- Johan Carbonero
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Edwuin Cetré
- Jhon Córdoba
- Juan Guillermo Cuadrado
- Carlos Cuesta
- Nelson Deossa
- Willer Ditta
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Sebastián Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Junior Hernández
- Jefferson Lerma
- Jhon Lucumí
- Déiver Machado
- John Stiven Mendoza
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Andrés Felipe Román
- Jhohan Romaña
- Dávinson Sánchez
- Jhon Solís
- Luis Suárez
- Sebastián Villa
- Néiser Villarreal
- Kevin Viveros
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En la cita mundialista, Colombia integrará el Grupo K junto a nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y República Democrática del Congo.
El fixture de la Selección Colombia en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Hora (COL)
|Sede
|Estadio
|Miércoles 17 de junio
|Uzbekistán vs. Colombia
|9:00 p. m.
|Ciudad de México
|Estadio Azteca / Banorte
|Martes 23 de junio
|Colombia vs. RD Congo
|9:00 p. m.
|Guadalajara
|Estadio Akron
|Sábado 27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|6:30 p. m.
|Miami, Estados Unidos
|Hard Rock Stadium
DATOS CLAVE
- Néstor Lorenzo confirmó una prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 este jueves.
- La lista definitiva de 26 futbolistas se publicará antes del 30 de mayo.
- Colombia debutará contra Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Azteca de México.