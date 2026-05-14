¿Cuándo entrega Néstor Lorenzo la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

El DT de la Selección Colombia confirmó los 55 elegidos en la prelista para la Copa del Mundo. ¿Cuándo llega el recorte definitivo?

Este jueves, a 28 días del puntapié inicial, el entrenador Néstor Lorenzo confirmó la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Como suele suceder, no faltaron las sorpresas, los tapados, los ausentes y algunos jugadores que sorprendieron. Sin embargo, no está de más decir que aún queda un recorte más y que la lista definitiva será de 26 futbolistas.

La gráfica que confirma la prelista de 55 jugadores (Captura video)

¿Y cuándo sabremos esto? En principio, la fecha límite es el sábado 30 de mayo, por lo que la lista tendría que estar antes de esa fecha.

Cabe destacar que el equipo de Néstor Lorenzo disputará un encuentro amistoso catalogado como “La Recta Final”, el lunes 1° de junio en El Campín de Bogotá frente a Costa Rica, por lo que allí ya estarían los 26 jugadores que viajarán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El cuerpo técnico de la Selección que debutará ante Uzbekistán en el Mundial (Getty).

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La prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yáser Asprilla

Jordan Barrera

Wílmar Barrios

Christian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwuin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Guillermo Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Ditta

Jhon Durán

Carlos Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

John Stiven Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solís

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

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En la cita mundialista, Colombia integrará el Grupo K junto a nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El fixture de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha Partido Hora (COL) Sede Estadio Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. Ciudad de México Estadio Azteca / Banorte Martes 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. Guadalajara Estadio Akron Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. Miami, Estados Unidos Hard Rock Stadium

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DATOS CLAVE

Néstor Lorenzo confirmó una prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 este jueves.

La lista definitiva de 26 futbolistas se publicará antes del 30 de mayo.

Colombia debutará contra Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Azteca de México.