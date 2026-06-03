Antonio Valencia tendrá nuevo club en LigaPro tras el Mundial 2026

El histórico Antonio Valencia regresaría a un grande de LigaPro luego de que termine su compromiso en el Mundial 2026.

El segundo semestre de la LigaPro podría tener al histórico Antonio Valencia de regreso en el fútbol ecuatoriano. El histórico ex Selección de Ecuador tendría todo listo para sumarse a uno de los grandes del torneo.

Según Federación Postera de La Posta, Antonio Valencia tiene la disposición de regresar a El Nacional para ayudarlo a salir de la crisis. La actual directiva, encabezada por Liliana Yunda, se reunirán con el ex canterano de los ‘militares’.

Las negociaciones y acuerdos tendrán a que esperar hasta después del Mundial 2026 ya que Antonio Valencia será comentarista durante el torneo para una cadena internacional.

El Nacional se encuentra en una crisis económica y administrativa que ha tenido como consecuencias imposibilidad de fichar, sueldos atrasados para plantel y colaboradores y sanciones.

Hace poco más de 15 días, Liliana Yunda asumió como presidenta de El Nacional luego de la renuncia de la directiva anterior. El club en lo deportivo se encuentra en el fondo de la tabla de la Serie B.

Las estadísticas de Antonio Valencia en El Nacional

Antonio Valencia se fue en el 2006 de El Nacional y dio el salto al Recreativo de Huelva en España, un año después de coronarse campeón del fútbol ecuatoriano en el 2005, en total jugó 88 partidos.

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En resumen