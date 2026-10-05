Daniel Torres fue agredido por un hincha del DIM: La grave sanción que le espera al equipo paisa

La violencia vuelve a empañar el FPC. Descubre los detalles de la agresión a Daniel Torres y el duro castigo que le impondrán al DIM.

Es una enfermedad en el fútbol de Colombia que parece no tener cura. Un nuevo jugador fue agredido por la hinchada rival. En esta ocasión, Daniel Torres recibió una agresión por parte de un mal llamado hincha del Deportivo Independiente Medellín y ya se conoce cuál es la grave sanción que le espera al DIM.

Torres salió al minuto 31 del segundo tiempo de la victoria 0-1 de Independiente Santa Fe al Deportivo Independiente Medellín cuando un hincha que estaba en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí le lanzó una moneda que lo terminó cortando. Esto es gravemente castigado por la Dimayor.

Según el numeral 4 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, “se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego”. Tal cual pasó con Daniel Torres en DIM vs. Santa Fe del 5 de octubre.

Torres fue agredido por un hincha: La grave sanción que le espera al DIM

La agresión a Torres en DIM vs. Santa Fe. (Foto: X / @Mundo_Cardenal)

Si el Comité Disciplinario de la Dimayor decide sancionar al DIM por la agresión a Daniel Torres, la sanción está estipulada en el numeral 5 y 6 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF: “La conducta impropia de los espectadores que genere desordenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. En caso de suspensión al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”. La multa estaría entre $14.007.240 y $17.509.055 pesos colombianos.

Esto dijo Daniel Torres de la agresión que recibió de un hincha del DIM

“Creo que paso de ingenuo un poco yo también, entiendo que están las emociones en medio de un partido que el local lo va perdiendo, pero sí, mi mensaje siempre fue demostrarle agradecimiento, lo que siento hacia el Medellín por lo que me ha podido dar las veces que he estado acá y es solamente una persona. Eso no cambia el concepto que tengo de la hinchada y la institución, fue alguien que apuntó muy bien, apuntó donde era“, dijo Torres sobre la agresión que recibió en la fecha 13 de la Liga Colombiana II-2026.

Publicidad

Encuesta¿En qué estadio fue agredido Daniel Torres? ¿En qué estadio fue agredido Daniel Torres? YA VOTARON 0 PERSONAS

❌🚨 El momento de la agresión a Daniel Torres, se debe respetar y cuidar la integridad, independientemente de cuál sea el jugador.



Sigo en lo mismo: VERGÜENZA!! 😬



Cada quien saca sus conclusiones 🤷‍♂️ pic.twitter.com/q115fJVjzt — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) October 6, 2026

En resumen