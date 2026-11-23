Conoce la historia detrás de la foto viral de Melissa Martínez con tres hombres en Barranquilla tras la final de la Copa Sudamericana 2026.

Desde aquel episodio en el que se separó del futbolista Matías Mier en 2022 por un escándalo de infidelidad del exjugador de Independiente Santa Fe, entre otros equipos del fútbol de Colombia, Melissa Martínez ha decidido tomarse con humor cuando lo vinculan con una nueva relación. Así lo hizo cuando apareció con tres hombres en Barranquilla y soltó una frase picante.

Martínez venía de dar de qué hablar cuando apareció en la casa de Faustino Asprilla para llevarle un presente de cumpleaños y terminó saliendo corriendo de la casa del exfutbolista de la Selección Colombia por el regalo que ‘El Tino’ le pidió.

Y ahí no paró todo… Melissa Martínez se volvió tan amiga de ‘El Tino’ Asprilla que fue invitada a la fiesta que celebró el exjugador por su cumpleños 57. La periodista de ESPN hizo la respectiva publicación sobre la celebración y apareció pegadita a un exvolante de la Selección Colombia. ¡Oh, oh!

“Ojalá los consuelen”: Melissa Martínez con tres hombres en Barranquilla

Melissa Martínez en Barranquilla. (Foto: X)

Martínez estuvo en el cubrimiento de ESPN de la final de la Copa Sudamericana 2026 que Boca Juniors le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en Baranquilla y quedó tan impresionada con los hinchas brasileños que decidió aparecer con tres de ellos y publicar un picante mensaje por la derrota que sufrieron: “Triste por mis amigos brasileños. Ojalá los consuelen”.

Melissa con 3 hinchas brasileños. (Foto: IG)

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¿Cuántos seguidores tiene Melissa Martínez en redes sociales?

Al hacer la sumatoria de los seguidores que tiene en X y en Instagram, da que Melissa Martínez tiene una comunidad de más de 3.659.000 seguidores.

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