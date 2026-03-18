Sorpresa en el fútbol colombiano por la confesión de Rodrigo Contreras sobre la roja de Campuzano: “Me tiro”

Está confirmado… En Atlético Nacional no pueden ver a Rodrigo Contreras porque no se controlan. Luego de anotar un gol y hacer expulsar a dos jugadores, el delantero de Millonarios sorprendió a todo el fútbol de Colombia con una confesión sobre la tarjeta roja de Jorman Campazuno: “Me tiro”.

Contreras venía de ser la gran figura en la victoria de Millonarios 1-3 ante Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana que terminó eliminando al equipo ‘Verdolaga’, así que sabía que lo iban a ir a buscar en el partido del 17 de marzo.

Luego de marcar un gol de cabeza y hacer expulsar a William Tesillo al minuto 33 del primer tiempo, el show de Rodrigo Contreras no paró ahí. Le puso presión en salida a Jorman Campuzano, se le puso cara a cara y provocó que Atlético Nacional terminara jugando con 9 hombres en la derrota 3-0 ante Millonarios por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2026.

La confesión de Rodrigo Contreras sobre la roja de Campuzano: “Me tiro”

El cabezazo de Jorman Campuzano a Contreras. (Foto: Win Sports)

“Cuando fue la jugada de Campuzano me tira un codazo y me enojo por esa actitud y me pongo cabeza a cabeza. Él me tira un cabezazo, me tiro y, obviamente, sabía que lo podían expulsar. Después la patada de Tesillo creo que también estuvo bien expulsado porque es una patada que me pega sin pelota (…) Para mí (la de Campuzano) era roja porque primero me pega un codazo y después me pega un cabezazo. Entonces, la roja está bien “, le dijo Contreras al programa ‘El VBar’, de AS Colombia.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Contreras en Millonarios?

Los hinchas de Millonarios piden a grito que lo compren. Rodrigo Contreras tiene contrato con ‘Millos’ hasta el 31 de diciembre de 2026 y está a condición de préstamo con una opción de compra por 2 millones de dólares. El Club de Deportes Antofagasta es dueño de los derechos deportivos de ‘El Tucu’ Contreras.

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