¿Se burló de Nacional? El contundente gesto de Radamel Falcao tras la humillación de Millonarios

Millonarios le puso una nueva humillación a Atlético Nacional y ahora le ganó en el Apertura. El equipo de Fabián Bustos está volando en el campeonato nacional, y lo hace sin su estrella y referente, Radamel Falcao. El ‘Tigre’ ayer estuvo en el palco y dejó un gesto del que habla todo mundo.

Falcao estuvo en el palco y fue grabado por hinchas celebrando como su equipo estaba goleando al puntero del torneo. El ‘Tigre’ estuvo muy efusivo y apretó el puño tras esta gran goleada. El futbolista también estaba acompañado por otros aficionados.

Se espera que pronto Falcao pueda ayudar a Millonarios desde la cancha. El jugador no ha podido hacerlo por una lesión que lo viene marginando varias semanas. Por lo cual, apenas estaría de regreso para jugar después de los amistosos de marzo.

En esta temporada, Falcao decidió regresar a Millonarios para un “último baile”. La intención del jugador es cumplir su gran sueño y levantar un campeonato con el equipo de su vida. Sin embargo, necesitará volver rápido a las canchas para cumplir esa meta.

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La derrota que sufrió Atlético Nacional destapó varios rumores de “crisis” en el club, sin embargo, nada ha sido confirmado como una aparente pelea. Millonarios se está convirtiendo en la “piedra” en el zapato del club, porque también lo sacó de Copa Sudamericana.

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Los números de Falcao en esta temporada

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En este regreso, para posiblemente su última temporada, Falcao ha jugado un total de 5 partidos entre todas las competencias. El jugador solo marcó 1 gol en 173 minutos. Lleva lesionado desde el pasado mes de febrero y Bustos no puede contar con él.

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En síntesis:

Radamel Falcao celebró eufórico desde el palco la goleada de Millonarios sobre Atlético Nacional, consolidando la superioridad del equipo de Fabián Bustos ante el líder.

celebró eufórico desde el palco la goleada de sobre Atlético Nacional, consolidando la superioridad del equipo de Fabián Bustos ante el líder. El “Tigre” permanece fuera de las canchas desde febrero por una lesión , registrando apenas 5 partidos y un gol en lo que va de su temporada de retorno.

, registrando apenas 5 partidos y un gol en lo que va de su temporada de retorno. Se espera que el delantero regrese a la actividad tras la fecha FIFA de marzo, con el objetivo de liderar a Millonarios en la búsqueda del título del Apertura.

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