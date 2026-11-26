El extremo colombiano naturalizado mexicano Julian Quiñónes podría dejar el fútbol árabe para ir a un gigante de Europa.

Julián Quiñones podría protagonizar uno de los movimientos inesperados del próximo mercado de invierno. En las últimas horas, su nombre apareció vinculado en un gigante de Europa, que estaría analizando alternativas para reforzar su ataque tras dos importantes bajas.

Según informó Telemundo Deportes, el delantero del Al Qadsiah de Arabia Saudita estaría en la órbita del PSG. El entrenador español sufrió un duro golpe en su planificación ofensiva luego de que Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué padecieran roturas del ligamento cruzado anterior.

Sin embargo, más allá de las informaciones que circulan, parece poco probable que el PSG concrete la incorporación del atacante mexicano para reemplazar a sus dos figuras. Quiñones tiene contrato con el Al Qadsiah hasta junio de 2029, por lo que cualquier negociación exigiría una inversión importante.

El valor del futbolista rondaría los 16 millones de euros, una cifra que podría convertirlo en una alternativa para el mercado europeo. No obstante, por ahora no existe una operación confirmada y su posible llegada a París se mantiene en el terreno de los rumores.

Otro de los nombres que aparece en las informaciones procedentes de España es el de Vinícius Jr. El brasileño del Real Madrid también sería una opción para el PSG, aunque su valoración rondaría los 100 millones de euros.

Las estadísticas de Julian Quiñónes en el Al Qadsiah

Julián Quiñónes lleva 12 goles en 17 partidos esta temporada en Arabia, así mismo el extremo colombiano gana un salario que rondaría los 4-5 millones de dólares al año.

Publicidad