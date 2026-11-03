Fue finalista de la Copa América y ahora sería nuevo refuerzo de Junior

Carlos Cuesta todavía tiene opciones de regresar a la Liga BetPlay para la temporada 2027, con dos clubes interesados en su fichaje. Sin embargo, su vuelta al fútbol colombiano comienza a complicarse ante el interés de otro equipo para ganárselo a Junior.
Vasco da Gama llevaría ventaja sobre Junior de Barranquilla en la pelea por Carlos Cuesta. El club brasileño confirmó oficialmente que negocia con Galatasaray el futuro del defensor colombiano y buscaría extender su préstamo o reducir el valor de la opción de compra.
Según SoloJunior, Junior apenas habría iniciado contactos con el representante del futbolista, mientras que Vasco da Gama ya trabaja directamente en una posible continuidad del zaguero para 2027. Carlos Cuesta no cierra su retorno a Colombia pero prioriza mantenerse en el exterior.
Carlos Cuesta, de 27 años, es internacional con la Selección Colombia y fue finalista de la Copa América 2024. Tiene contrato con Galatasaray hasta 2028, pero actualmente está cedido en Vasco da Gama hasta diciembre de 2026, con una opción de compra de 5,75 millones de dólares.
El acuerdo entre ambos clubes incluyó 750.000 euros por seis meses de préstamo y otros 2,25 millones por extenderlo hasta finales de 2026. Vasco da Gama también le paga un salario millonario, que es asumido completamente por el club carioca.
Los nombres que suenan para ser DT de Junior de Barranquilla
Mientras tanto, Junior mantiene varias alternativas para ocupar el banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que aparecen en el radar están Jorge Bava, Leonel Álvarez, Arturo Reyes, Sebastián Beccacece, Gustavo Quinteros y Norberto Araujo.
Carlos Cuesta – Selección Colombia. Foto: Getty.
En resumen
- Regreso a la Liga BetPlay en suspenso: El zaguero colombiano Carlos Cuesta (27 años), finalista de la Copa América 2024 con la Selección Colombia, despertó el interés de Junior de Barranquilla para sumarlo a su proyecto deportivo de 2027; sin embargo, su repatriación luce compleja debido a la alta competencia económica y deportiva internacional.
- Vasco da Gama toma la delantera: El club brasileño, donde Cuesta milita a préstamo desde Galatasaray hasta diciembre de 2026, ya inició negociaciones formales con el cuadro turco para retener al defensor, buscando extender la cesión o rebajar la opción de compra fijada en 5,75 millones de dólares, sacándole una clara ventaja a los sondeos incipientes del conjunto ‘Tiburón’.
- Prioridad en el exterior: A pesar de no descartar un eventual retorno a su país natal, el futbolista cafetero prioriza mantenerse compitiendo en ligas extranjeras, donde además percibe un salario millonario que actualmente es asumido en su totalidad por el equipo de Río de Janeiro.