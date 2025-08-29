Es tendencia:
Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores?

La Copa Libertadores se juega en sus cuartos de final de la Copa Libertadores y hay una abismal diferencia entre los planteles de los ocho clasificados.

Por Gustavo Dávila

Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores? Foto: Getty
Supremacía de Brasil: ¿Cuánto valen los equipos clasificados a cuartos de final de Copa Libertadores? Foto: Getty

La Copa Libertadores vuelve en septiembre con sus cuartos de final, y aunque todos quieren dar la sorpresa y volver a sumar el trofeo a sus vitrinas, desde el valor del plantel hay marcadas diferencias. Repasando los valores de los planteles de los ocho clasificados a cuartos, hay supremacía en el fútbol brasileño.

Arriba en el primer puesto está Flamengo, el líder del Brasileirao y máximo candidato al título tiene un valor de 221 millones de dólares, en segundo lugar también hay un candidato brasileño con Palmeiras costando 193 millones de dólares.

Ya dentro del grupo de los ‘terrenales’, River Plate de Argentina con 87 millones de dólares y en el cuarto puesto otro brasileño como Sao Paulo con 83 millones. Muy cerquita está Racing, último campeón Copa Sudamericana, con 82 millones en total.

Vélez y Estudiantes de La Plata tienen un valor de 50 y 45 millones de dólares respectivamente y el plantel menos costoso es el de Liga de Quito de Ecuador. Los ‘albos’ se metieron a 8vos eliminando a Botafogo con un equipo cotizado en 19 millones de dólares.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores?

En los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 quedaron así: Vélez Sarsfield vs. Racing Club, River Plate vs. Palmeiras, Liga de Quito vs. São Paulo, y Flamengo vs. Estudiantes de La Plata.

Los partidos de ida se juegan entre el 16 y 18 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta están programados entre el 23 y 25 del mismo mes

¿Dónde ver los cuartos de final de la Copa Libertadores?

 El partido también se podrá ver por las diferentes plataformas que tengan disponible a ESPN y los distintos planes de Disney+.

