Tras la queja de Cepeda, la prueba de que Petro usó la camiseta de Colombia para ser presidente

El mundo de la política tocó la puerta de la Selección Colombia y cuando apenas se estaba abriendo entró una gran polémica. El candidato presidencial Iván Cepeda se quejó porque Abelardo de la Espriella usó la camiseta de la ‘Tricolor’. Acto seguido, apareció la prueba de que el presidente Gustavo Petro hizo lo mismo en la campaña presidencial del 2022.

Luego de conocerse que habrá una segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el domingo 21 de junio, porque De la Espriella sacó 43.7% y Cepeda 40.9% de las votaciones presidenciales 2026, el candidato Abelardo de la Espriella apareció con la camiseta de Colombia.

Iván Cépeda explotó en 3, 2, 1… “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales? Señores Federación Colombiana de Fútbol, como se pudo constatar ayer (31 de mayo), durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral. La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar. Más aún cuando estamos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol”, dijo el candidado del partio Pacto Histórico.

La prueba de que Petro usó la camiseta de la Selección Colombia para ser presidente

Iván Cepeda y Gustavo Petro. (Foto: Getty Images)

Tras la queja de Iván Cépeda, la periodista Vicky Dávila le envió un mensaje: “Iván Cepeda, pregúntele a Gustavo Petro, su jefe, por qué usó la camiseta de Colombia en la campaña de las elecciones de 2022. Ahí a usted no le importaba que un candidato se pusiera la camiseta de la Selección Colombia, era su candidato. Usted lo aplaudía”.

Gustavo Petro con la camiseta de Colombia. (Foto: X / @VickyDavilaH)

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La respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol a la queja de Iván Cepeda por la camiseta de Colombia

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas. En los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes. Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial. La entidad, en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo. Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva. Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos. La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”, fue la respuesta de la FCF a la queja de Iván Cepeda.

Encuesta¿Cuál fue el porcentaje de votos que sacó Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026? ¿Cuál fue el porcentaje de votos que sacó Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

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Iván Cepeda criticó fuertemente a Abelardo de la Espriella por utilizar la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva durante la jornada electoral de la primera vuelta presidencial.

criticó fuertemente a Abelardo de la Espriella por utilizar la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva durante la jornada electoral de la primera vuelta presidencial. Vicky Dávila reaccionó al reclamo del candidato del Pacto Histórico y le recordó, con pruebas en mano, que el actual presidente Gustavo Petro hizo exactamente lo mismo durante su campaña en 2022.

reaccionó al reclamo del candidato del Pacto Histórico y le recordó, con pruebas en mano, que el actual presidente Gustavo Petro hizo exactamente lo mismo durante su campaña en 2022. La Federación Colombiana de Fútbol aclaró que no tiene facultades legales para prohibir el uso no comercial de la prenda, pero hizo un llamado enfático a mantener los símbolos de la Selección al margen de los debates y la confrontación política.