El club que se quedaría con Javier Burrai para el 2027 ¿deja Millonarios?

Se acaba la temporada 2026 y revelan quién sería el club que se quede con el portero argentino Javier Burrai para el 2027.

Millonarios comienza a definir fichajes, salidas y renovaciones de cara a la próxima temporada. Ahora, surgen novedades sobre el futuro de Javier Burrai, en medio de rumores que lo ponían en otro grande de América.

Según medios ecuatorianos y colombianos, Millonarios ya habría iniciado contactos con Javier Burrai para ofrecerle un año adicional de contrato y así asegurar la continuidad de su actual arquero titular hasta el 2028.

Burrai tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que desde enero podría negociar como agente libre. Mientras tanto, también trascendieron reportes sobre el interés de otros clubes del exterior en contar con el arquero argentino nacionalizado ecuatoriano.

Desde Ecuador se había informado sobre un supuesto interés de Liga de Quito y Emelec en fichar a Javier Burrai. El guardameta fue campeón y figura del fútbol ecuatoriano con Barcelona SC, antes de regresar a su natal Argentina.

Además de la posible renovación, Javier Burrai recibiría un importante aumento salarial, cercano a los 30 mil dólares mensuales. En Barcelona SC habría cobrado alrededor de 50 mil dólares al mes, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes que firmó Millonarios para el 2026 son: Juan Guillermo Cuadrado, Javier Burrai, James Aguirre, Stiven Barreiro, Leonai Souza, Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Mateo García, Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras, Jhomier Guerrero, Juan José Ramírez, Luis Marimón y Jhoan Hernández.

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Javier Burrai – Selección de Ecuador.

En resumen

Operativo blindaje en Bogotá: Ante el inminente riesgo de que ingrese a sus últimos seis meses de contrato en enero y pueda negociar como agente libre, la directiva de Millonarios aceleró las gestiones y le presentó una oferta formal a Javier Burrai para extender su vínculo por una temporada más, asegurándolo hasta mediados de 2028.

La sombra de la LigaPro: El movimiento estratégico del conjunto ‘Embajador’ surge como respuesta directa a los fuertes rumores originados en Ecuador, donde clubes urgidos de jerarquía bajo los tres palos, como Liga de Quito y Emelec, sondearon la posibilidad de repatriar al guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano, recordando su exitoso paso y coronación con Barcelona SC.

El movimiento estratégico del conjunto ‘Embajador’ surge como respuesta directa a los fuertes rumores originados en Ecuador, donde clubes urgidos de jerarquía bajo los tres palos, como Liga de Quito y Emelec, sondearon la posibilidad de repatriar al guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano, recordando su exitoso paso y coronación con Barcelona SC. Inyección económica para convencerlo: Para frenar cualquier tentación de salida, Millonarios incluyó un importante reajuste salarial en la propuesta de renovación, elevando sus ingresos a cerca de 30.000 dólares mensuales, una cifra competitiva en el FPC, aunque aún distante de los 50.000 dólares que el portero llegó a percibir en su mejor momento económico en Guayaquil.