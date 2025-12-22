Es tendencia:
El esposo de Daniela Ospina prefirió no hablar de James Rodríguez en público: “No sé qué”

La evasiva del esposo de Daniel Ospina al no mencionar a James Rodríguez fue tan evidente que sus palabras llegaron a miles de reproducciones.

Por Julio Montenegro

En la vida de James Rodríguez, Daniela Ospina marcó un antes y un después con una relación que fue de las más seguidas en toda Colombia. Duraron 6 años y medio casados, tuvieron una hija y, ahora, el actual esposo de Ospina prefiero no hablar del ’10’ de la Selección Colombia en público.

Gabriel Coronel, actor y modelo venezolano, estuvo en una entrevista con Rodolfo Soules, de la emisora ‘Tu 94.9 FM’, y respondió cómo conoció a Daniela Ospina antes de que se casaran en 2023. La historia causó tanta sensación que llegó a más de 294.000 reproducciones.

“Te soy sincero, ha sido lo más loco de esta vida. Conocí a una persona en un evento tres meses antes. Nos conocimos y ella me dice: ‘Quiero estar en la televisión’. Conectamos y no sé qué y mira cuando sepa de algo te aviso. Un día ella de la nada me dice: ‘Mira, tengo una amiga que te quiero presentar. Sabes, ella está en una etapa como buscando algo’. Me dice, se llama Daniela Ospina. Te soy sincero, no sabía quién era. No sabía nada de su entorno, de su vida. Para mí era como algo muy nuevo”, empezó contando Coronel.

A la hora de saber quién era Daniela Ospina, era indudable que el nombre de James Rodríguez iba a salir a la luz, pero Daniel Coronel prefirió no hablar del capitán de la Selección Colombia con cuatro palabras. “De la nada, veo en Instagram una reacción de una historia que monte y era Daniela. Justamente estaba jugando golf con un amigo, con Gio, y le digo: ‘Mira esta chama’. Me dice: ‘Ah sí, claro. Daniela Ospina’. Y me cuenta un poco de la historia, no sé qué y me habla de David (Ospina), de no sé qué, y empezamos a hablar”, contó el esposo de Ospina.

Esta es la fortuna que tiene James Rodríguez

Según el portal especializado ‘Celebrity Networth’, James Rodríguez tiene una fortuna que está avaluada en $80 millones de dólares por, entre otros motivos, salarios millonarios, el restaurante ‘Arrogante’, el ‘Café Dos Molinos’, y finca raíz con propiedades en Madrid, Envigado, Santa Marta y Miami.

En resumen

  • El actor Gabriel Coronel conoció a Daniela Ospina mediante una amiga común sin saber quién era.
  • Gabriel Coronel omitió mencionar a James Rodríguez al recordar cómo descubrió el pasado de Ospina.
  • La historia del primer contacto entre Coronel y Ospina superó las 294.000 reproducciones en redes.
julio montenegro
Julio Montenegro
