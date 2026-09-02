El futbolista colombiano que juega en Gremio en Brasil recibió una noticia sobre los 5 mil dólares que había perdido por estafa.

José Enamorado, ex Junior, protagonizó la noticia insólita de la semana después de que se revelara que el volante colombiano fue estafado en Brasil. El jugador entregó alrededor de 5 mil dólares a un “perfil falso” que se hacía pasar por su entrenador y que estaba apoyando una supuesta causa social.

De acuerdo a la información que trascendió desde Brasil, José Enamorado fue contactado por un perfil “falso” que se hacía pasar por su entrenador en Gremio. Después de varias semanas de construir una relación de aparente confianza, el jugador entregó una cantidad para una causa social.

José Enamorado recuperó su dinero

Ahora de acuerdo a la información de Julián Capera, el volante colombiano habría recuperado su dinero. El jugador y el club se habrían movido tras detectar la estafa y junto a las autoridades hicieron que el volante vuelva a recuperar el dinero que perdió.

José Enamorado juega en Gremio. (Foto: GettyImages)

José Enamorado llegó a Brasil en esta temporada. El jugador colombiano venía de grandes campañas con la camiseta de Junior y por eso ahora dio ese salto de calidad a Brasil en Gremio. Tiene varios años de contrato todavía para jugar en Porto Alegre.

Los números de José Enamorado en Gremio

Con la camiseta de Gremio, José Enamorado ha jugado ya un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 5 asistencias en poco más de 1.500 minutos.

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En síntesis: