El nuevo grande de Colombia que también estaría muy interesado en fichar a Benedetto.

Darío Benedetto viene sonando fuerte en el mercado de fichajes para el fútbol colombiano. Se informó que Junior estaba interesado en su contratación y también se habló de la posibilidad de un ofrecimiento desde el entorno del jugador. Ahora aparece otro club en el radar.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFF, el nuevo equipo de Colombia interesado en un posible fichaje de Darío Benedetto es Deportivo Cali. El club ve con buenos ojos nuevamente ir por un delantero extranjero y reforzarse para 2027. El ‘Pipa’ termina contrato en Ecuador.

A Benedetto solo le quedarían estos meses de 2026 de contrato en Barcelona SC, posteriormente termina su acuerdo. En Ecuador todavía no hay contacto entre las partes para una posible renovación y es por eso que el futuro del delantero puede cambiar.

El goleador viene de una buena temporada en Barcelona SC, donde logró reponerse del mal nivel de los últimos años. Llevaba dos temporadas sin marcar gol y ahora en Ecuador es uno de los goleadores del campeonato en esta temporada.

Benedetto podría llegar al fútbol colombiano. (Foto: Imago)

Las próximas semanas irán dictando en qué estado quedan las negociaciones entre el delantero y los equipos colombianos interesados en su fichaje. El ‘Pipa’ también estaría buscando un club en el que pueda jugar la Copa Libertadores, algo que no tendría con Barcelona SC.

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Las estadísticas del ‘Pipa’ Benedetto en Barcelona SC

En esta temporada, defendiendo los colores de Barcelona SC, Darío Benedetto ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos.

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