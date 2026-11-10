¿Juega James Rodríguez? Once Caldas vs Atlético Nacional HOY: alineaciones del partido de la Copa Colombia

Las alineaciones de Once Caldas contra Atlético Nacional para las semifinales de la Copa Colombia.

Este martes 10 de noviembre de 2026 se enfrentan por las semifinales de ida de la Copa Colombia, Once Caldas contra Atlético Nacional. Los campeones de la Copa Libertadores se miden para encontrar un finalista, en un partido que promete ser electrizante.

Las alineaciones de Once Caldas y Atlético Nacional

Así saldrían ambos equipos a jugar su partido de la Copa Colombia:

Once Caldas: Parra, Cuesta, Cardona, Londoño, Patiño, Nieto, Quiñones, Colorado, Guzmán, Barrios y Zapata.

Atlético Nacional: Armani, Román, Reyes, Haydar, Casco, Zapata, Campuzano, Cabrera, James Rodríguez, Morelos y Andrés Sarmiento

James volvería a ser titular. (Foto: @nacionaloficial)

¿A qué hora empieza el partido y qué canal lo pasa?

El partido entre Once Caldas vs Atlético Nacional por la Copa Colombia comenzará desde las 20H30. El partido también se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol.