¿Juega James Rodríguez? Once Caldas vs Atlético Nacional HOY: alineaciones del partido de la Copa Colombia

Este martes 10 de noviembre de 2026 se enfrentan por las semifinales de ida de la Copa Colombia, Once Caldas contra Atlético Nacional. Los campeones de la Copa Libertadores se miden para encontrar un finalista, en un partido que promete ser electrizante.
Las alineaciones de Once Caldas y Atlético Nacional
Así saldrían ambos equipos a jugar su partido de la Copa Colombia:
Once Caldas: Parra, Cuesta, Cardona, Londoño, Patiño, Nieto, Quiñones, Colorado, Guzmán, Barrios y Zapata.
Atlético Nacional: Armani, Román, Reyes, Haydar, Casco, Zapata, Campuzano, Cabrera, James Rodríguez, Morelos y Andrés Sarmiento
James volvería a ser titular. (Foto: @nacionaloficial)
¿A qué hora empieza el partido y qué canal lo pasa?
¿Qué pasa si Atlético Nacional gana, empata o pierde con Once Caldas hoy en semifinal de Copa Colombia?
El partido entre Once Caldas vs Atlético Nacional por la Copa Colombia comenzará desde las 20H30. El partido también se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol.
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