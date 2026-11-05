Darío Benedetto dejaría Barcelona y ya tendría nuevo equipo

Darío Benedetto dejará Barcelona pese a los intentos del club para renovarlo para la siguiente temporada y ya tendría nuevo club.

Darío Benedetto superó las expectativas con su aporte en Barcelona SC durante 2026 y, aunque el club amarillo tenía intenciones de renovarlo, desde el exterior ya lo vinculan con otro equipo. El delantero ex Boca habría encontrado nuevo equipo.

Según informó el periodista Andrés Espín, Darío Benedetto sería nuevo jugador de Junior de Barranquilla, llegando en condición de agente libre. Es el tercer equipo supuestamente interesado tras Gimnasia y Esgrima de La Plata y Atlante de México.

El comunicador también señala que Benedetto tendría malestar con el manejo deportivo del equipo durante este año. El argentino estaría negociando ya con Junior a través de su representante, con un salario mayor a los 20 mil dólares que ofrecería Barcelona.

El delantero no sería el único en abandonar el conjunto amarillo rumbo a Colombia. El arquero José David Contreras también tendría encaminada su llegada a Junior de Barranquilla, pese a que ambos contaban con ofertas de renovación de Barcelona SC.

Benedetto cerraría su etapa en Barcelona SC con números importantes: nueve goles y dos asistencias en poco más de 30 partidos disputados. Barcelona ya da por hecho la salida de Benedetto y buscará un nuevo delantero alterno.

Los jugadores que dejarían Barcelona SC para el 2027

Entre los jugadores que están en la puerta de salida de Barcelona SC por el rendimiento están jugadores como: José Gabriel Cevallos, Jhonnier Chalá, Tomás Martínez y Héctor Villalba.

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Darío Benedetto – Barcelona SC. Foto: Getty.

En resumen