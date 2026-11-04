Dos clubes atentos al futuro de Darío Benedetto en Barcelona

Darío Benedetto podría quedarse en Barcelona pero pone una condición para la siguiente temporada mientras dos clubes lo buscaron.

Darío Benedetto quiere continuar en Barcelona SC durante la temporada 2027, pero su permanencia dependerá de que la dirigencia le cumpla una condición. El delantero argentino habría pedido un mejor proyecto deportivo tras el irregular año.

En una entrevista con El Canal del Fútbol, Benedetto manifestó su deseo de continuar en Barcelona SC, aunque dejó en claro que la planificación deportiva será determinante. El atacante espera que el club pueda construir un equipo que pelea en la parte alta.

El argentino recibió sondeos de Atlante de México y Gimnasia y Esgrima de La Plata a mediados de 2026, aunque actualmente su prioridad sería continuar en Ecuador. Benedetto cobra cerca de 15.000 dólares mensuales y su renovación representaría un aumento.

Para 2027, el delantero tendría sobre la mesa un contrato por una temporada y un salario cercano a los 20.000 dólares mensuales. Sin embargo, la continuidad también dependerá de quién sea el entrenador de Barcelona SC con rumores de salida de Pablo Trobbiani.

La llegada de Gustavo Fermani como director deportivo será clave para definir el futuro del Pipa. El argentino tendrá que evaluar si Benedetto entra en los planes del proyecto 2027 o si Barcelona SC deberá buscar otro delantero.

Las estadísticas de Darío Benedetto en la temporada 2026

Darío Benedetto lleva 9 goles y 2 asistencias en 36 partidos jugados con Barcelona, sin embargo su mayor crítica es su rendimiento físico y la incapacidad que tiene de jugar 90′ minutos en varios partidos.

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Darío Benedetto – Barcelona SC. Foto: Barcelona.

En resumen