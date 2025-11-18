Jhon Arias dejaría la Premier League pero se quedaría en Europa

Si hay un jugador colombiano que puede verse fuera del Mundial 2026 con la Selección Colombia es Jhon Arias. Casi sin minutos en la Premier League, un nuevo club va por su fichaje para el 2026.

Según medios internaciaonales, el Galatasaray de Turquía es el nuevo interesado en el extremo del Wolverhampton. Arias ahora sí tiene una oferta europea para seguir su carrera.

Hasta ahora, las únicas opciones vigentes para Arias eran Flamengo y Fluminense de Brasil. El jugador quería seguir en Europa, aunque esto signifique cobrar menos de lo que le ofrecen en Brasil.

Jhon Arias ha jugado 12 partidos en el año, casi todos de alternante, y aún no registra ni goles ni asistencias. Los hinchas de Wolves están decepcionados luego de su gran Mundial de Clubes.

Wolverhampton pagó más de 22 millones de euros por su traspaso por lo que en caso de una venta buscarían una cifra similar. La otra alternativa es prestarlo para que sume minutos.

El salario de Jhon Arias Wolverhampton

Jhon Arias gana cerca de 4 millones de dólares al año en Inglaterra, curiosamente son cifras más bajas de lo que le ofrecían en Fluminense si renovaba. El colombiano fue por una oportunidad deportiva.

Jhon Arias – Mundial de Clubes 2025.

