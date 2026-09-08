Rodrigo Contreras no se guarda nada sobre la salida de Fabián Bustos en Millonarios: "No me gustó..."

Rodrigo Contreras no se guardó nada al opinar sobre la salida de Fabián Bustos, el goleador de Millonarios le envió su apoyo.

Parece que la salida de Fabián Bustos de Millonarios no fue unánime, Rodrigo Contreras no ocultó su inconformidad con la salida del DT. El delantero argentino aseguró que no le gustó la forma en que terminó el ciclo del entrenador, a quien destacó por el trato que tuvo con él y con el plantel.

“En lo personal no me gustó la forma, porque el profe era buena gente, buena persona, que a mí en lo personal me ayudó mucho”, manifestó Contreras al ser consultado por la salida del técnico argentino.

El atacante también recordó el aporte de Bustos a su rendimiento. “El semestre pasado que hice 15 goles, 14 goles con él. La verdad que bueno, agradecido”, expresó, dejando claro el reconocimiento que mantiene hacia el estratega argentino

Aunque cuestionó la manera en que se tomó la decisión, Contreras reconoció que no estaba en sus manos cambiarla. “A veces uno no toma decisiones, esto es un club de fútbol y las decisiones las toma la gente de arriba”, afirmó.

Finalmente, el delantero envió un mensaje de agradecimiento a Bustos y su cuerpo técnico: “Déjame mandar un fuerte abrazo a él y a su cuerpo técnico que conmigo se han portado muy bien y con el plantel también”.

Lo qué dijo Fabián Bustos sobre su salida de Millonarios

“Estoy un poco angustiado y desilusionado porque teníamos un bien plantel, habíamos mejorado mucho, entiendo que el juego no es el que le gusta a todo el mundo, pero los resultados se estaban consiguiendo. Yo fui muy leal a Millonarios”, dijo en charlas con Win Sports.

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