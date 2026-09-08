Millonarios inició la segunda era de Alberto Gamero como director técnico y, rápidamente, se instaló el rumor que el primer refuerzo del DT sería para el cuerpo técnico. Sonó el exarquero de la Selección Colombia Faryd Mondragón y… ¿Este fue el elegido?

Justo antes del empate 1-1 con Deportivo Pereira del domingo 6 de septiembre, el periodista Guillermo Arango informó que “Faryd Mondragón es el nombre que pretende Alberto Gamero para sumarse como nuevo asistente técnico de Millonarios“. Sin embargo, esto al final no se dio.

Luego de que Alberto Gamero dijera en conferencia de prensa que “en ningún momento hablamos de que Faryd viniera al cuerpo técnico de Millonarios. En el fútbol se especulan cosas. Tengo un par de nombres, estoy esperando que me definan”, apaeció uno de los nombres de los que habló el técnico paa reforzar a ‘Millos’ en plena Liga Colombiana.

“No pregunten más”: El primer refuerzo de Gamero para Millos estaría listo

Alberto Gamero ha ganado tres títulos en Millonarios. (Vizzor Image y archivo particular)

Los primeros cambios de Alberto Gamero en su regreso a Millonarios llegaron en el cuerpo técnico. Jorge Castro (asistente) y Julio Chalares (preparador físico principal) fueron las primeras novedades que tendrían un nombre más. “No pregunten más: Mayer Candelo es el asistente técnico de Gamero en Millonarios. Ya lo saben”, publicó en X el periodista Gabriel Meluk.

¿Cuántos títulos lleva Alberto Gamero en Millonarios?

Como él mismo lo dijo en la primera conferencia de prensa, llegó a superar lo que ya hizo. Esto quiere decir que Alberto Gamero deberá ganar más de los tres títulos (Copa Colombia 2022, Liga Colombiana I-2023 y Superliga de Colombia 2024) que ya obtuvo con el equipo ‘Embajador’.

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