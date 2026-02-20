Mientras James Rodríguez ganará 5 millones de dólares en Minnesota, este fue el primer sueldo de Carlos Valdarrama en la MLS

James Rodríguez se prepara para su fin de semana de estreno en la MLS. A la espera de lo que decida el cuerpo técnico de Minnesota United, el cafetero comenzará una aventura por los Estados Unidos de Norteamérica donde recibirá un sueldo anual de 5 millones de dólares. Hablamos de una suma histórica para su club y que se distancia muchísimo del primer salario que tuvo Carlos el Pibe Valderrama en Norteamérica.

Para entender esta historia tenemos que devolvernos hasta el año 1996. Valderrama llegaba al Tampa Bay en lo que suponía una apuesta total del torneo por un centrocampista histórico de la década de los 90. Si bien en aquel entonces no existía la pulcritud con la cual la MLS publica los salarios de sus jugadores, si existía un tope salarial cercano a los 148.000 dólares anuales de la época para aquellos futbolistas que después se transformarían en lo que entendemos como las plazas de Designated Player.

Valderrama seguramente tenía ese sueldo en su primera aventura por la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablamos de un torneo donde se convirtió en leyenda y donde incluso todavía día de hoy tiene el récord de asistencias de una sola temporada del certamen. Si queremos transformar esos 148.000 dólares de 1996 a la actualidad teniendo en cuenta la inflación de 30 años en USA, hablaríamos de un sueldo anual en pleno 2026 para el Pibe cercano a los 408.000 dólares por cada 12 meses de servicio.

Son sumas menores al contrato de James, pero parecían un riesgo para un deporte que ni siquiera se encontraba en el estatus que tiene en este momento por USA en 1996. Valderrama fue una apuesta exitosa del torneo para su expansión con la comunidad latina y por supuesto, el primer gran colombiano que marcó historia en un campeonato donde Rodríguez se estrenará más pronto que tarde.

James ganará 5 millones en su primer contrato en la MLS: GETTY

El zurdo de la selección cafetera cobrará el salario más alto en toda la historia de Minnesota United. Todo ello por un acuerdo de seis meses que podría extenderse si ambas partes lo vean fructífero. Los precios dentro del mundo del fútbol no dejan de subir y James Rodríguez ganará el primer sueldo del Pibe Valderrama en la MLS en solamente par meses de competencia.

Publicidad

Publicidad

Avisan a James sobre su titularidad en Minnesota

Manny Lagos, director deportivo del club, anticipa lo que es espera del cafetero en el debut ante Austin. No duda que tiene talento de sobra para sumar en el proyecto, así como que tendrá que ganárselo en el verde: “Quizás salga del banco, ser ”super sub” (supersuplente) de segunda parte. Quién sabe. Así que es emocionante. No sé la respuesta exacta, pero creo que se abren muchas opciones para Cam y su staff”.

“Cameron podría jugar con línea de cuatro en el fondo y encontrar diferentes formas de hacerlo jugar en el medio o ponerlo como un extremo por derecha que entra. Incluso podrías ponerlo arriba en un 4-4-2 por detrás de Yeboah o quien sea que esté jugando arriba”, reflexiones de Manny Lagos a la espera del inicio de la era James en Minnesota.

Datos claves

James Rodríguez percibirá un sueldo anual de 5 millones de dólares en Minnesota United.

percibirá un sueldo anual de en Minnesota United. El contrato inicial del mediocampista colombiano con el club tiene una duración de seis meses .

. Carlos Valderrama ganaba un salario aproximado de 148.000 dólares anuales en el Tampa Bay (1996).

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Messi cobra 20 millones de dólares, este será el histórico sueldo de James Rodríguez en Minnesota