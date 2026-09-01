El reclamo de Iván Mejía al dueño de Millonarios por la salida de Fabián Bustos: “Inútiles”

¡Fuego cruzado! Iván Mejía estalló contra el dueño de Millonarios tras la salida de Fabián Bustos y los tildó de “inútiles”. ¡Entérate de todo lo que dijo!

Millonarios volvió a dar de qué hablar y no por lo que hizo en la cancha. En una de esas decisiones que poco se entiende por las formas y tiempos, no el fondo, la junta directiva decidió que Fabián Bustos dejara de ser el entrenador a tan solo 27 horas del clásico contra Independiente Santa Fe. ¡Iván Mejía no dudó en reclamar!

“Millonarios FC informa que el profesor Fabian Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional. Millonarios FC quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo. A partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad”, publicó la cuenta oficial del equipo en X.

Bustos dirigió el entrenamiento del martes primero de septiembre y una vez finalizó la práctica, Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, le comunicó que no continuba en el equipo lo que resta de la Liga Colombiana II-2026. Todo esto antes del partido contra Independiente Santa Fe del miércoles 2 de septiembre a las 8:25 P.M. Ivan Mejía le iba a pegar a los dueño de ‘Millos’, Amber Capital, en 3, 2, 1…

Iván Mejía reaccionó a la salida de Fabián Bustos de Millonarios: “Inútiles”

Iván Mejía y Fabián Bustos. (Foto: X / @PajaritoDeIvan y Getty)

“Sale otro técnico, sale otro fracaso. Pero los inútiles Serpa y (Enrique) Camacho siguen ahí, vendiendo humo, creyendo ser conocedores. Contrataciones de bajísimo perfil y un abuso de una hinchada que los tiene identificados como fracasados y perdedores“, fue el reclamo de Mejía en X al dueño de Millonarios por el manejo que le están dando al equipo.

La reacción de Bustos al ser despedido por Millonarios en plena Liga Colombiana

Mientras el periodista Alexis Rodríguez, del canal ‘Win Sports’, afirmó que Fabián Bustos le dijo que le parecía “increíble” que lo sacaran con un rendimiento del 61 por ciento este semestre y del 60 por ciento desde que llego al fútbol de Colombia, la ‘Revista Semana’ señaló que el DT argentino se sorprendió del despido porque “el equipo estaba en los primeros lugares, estaba posicionado y tiene once puntos y un fixture favorable, también como para seguir, para seguir el objetivo”.

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