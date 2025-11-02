El técnico de León solo necesitó de 11 palabras para despedir a James Rodríguez 

Colorín colorado, la historia del Club León en el Torneo Apertura de la Liga MX se ha acabado. Y, al parecer, no es el único final, ya que el técnico Ignacio Ambriz solo necesitó de 11 palabras para despedir a James Rodríguez con un claro mensaje.

James venía de registrar dos goles y seis asistencias en el primer semestre que jugó con León, pero ante la decepción de no poder jugar el Mundial de Clubes por decisión de la FIFA al estar en un equipo cuyo propietario tenía otro club en la competición, el proyecto deportivo que le prometieron al ’10’ colombiano no se pudo cumplir.

El contrato de James Rodríguez con León termina el 31 de diciembre de 2025 y tanto el equipo como el jugador tenían la posibilidad de renovar el vínculo si llegaban a común acuerdo. Sin embargo, el periodista Cesar Luis Merlo informó que los directivos de León decidieron no ejercer esta opción, así que el técnico Ignacio ‘Nacho’ Ambriz apareció con una despedida bastante clara.

Así despidió el entrenador de León a James Rodríguez

Ignacio Ambriz habló del contrato de James Rodíguez. (Foto: Getty Images)

“Siempre contar con esta calidad de jugadores a uno como entrenador pues te sirve. Tengo una buena relación con él, pero después viene la otra parte que se la acaba el contrato y ahí obviamente no me meto (…) Después no te acompaña el resultado y pareciera que nada funciona y todo está mal”, dijo el técnico de León sobre James después de la derrota 2-0 contra el Club América.

Los destinos que más suenan para que James elija un nuevo equipo

Ante la inminente salida de León, el periodista Julián Capera, de ESPN Colombia, reveló los dos destinos que más suenan para que James Rodríguez elija un nuevo equipo: “James Rodríguez ha recibido interés formal de equipos mexicanos con un proyecto deportivo más ambicioso al actual y de varias franquicias de la MLS (Estados Unidos). León intentó un acercamiento para renovar, pero el proyecto deportivo presentado a principio de año para el colombiano no se ha desarrollado”.

