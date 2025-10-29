James Rodríguez queda libre y ahora lo ponen en un grande de LigaPro

James Rodríguez no será renovado por el Club León de México y ahora en diciembre queda como agente libre. Los rumores de mercado empezaron e incluso ponen al volante colombiano en Liga de Quito para el 2026.

Varias cuentas de medios preguntaron a hinchas si querían la llegada del volante colombiano ex Real Madrid, Sao Paulo, Bayern Múnich entre otros, al club ‘albo’. Sorpresivamente hubo comentarios de hinchas que rechazaron el traspaso del futbolista colombiano.

Su bajo rendimiento en las últimas temporadas en Brasil, España y México sumado a algunos rumores de falta de compromiso fueron los motivos de los hinchas para no fichar al colombiano.

En lo económico también es inviable, con un salario mensual superior al medio millón de dólares según reportes de prensa. En la MLS y otros clubes de México si podrían pagarle los 6 millones al año que cobra.

ver también ¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

Publicidad

Publicidad

ver también ¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

ver también Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Posibles destinos de James Rodríguez

De momento no hay contactos formales. Sin embargo, el periodista Paco Montes comunicó en X: “Hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”. Además, no habría que descartar un sondeo de Medio Oriente, mercado en el que James ya estuvo, más precisamente en el Al-Rayyan de Qatar.

ver también Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

El otro colombiano que estuvo en planes de Liga de Quito

Liga de Quito este año y el año anterior sondearon el fichaje de otro histórico como es el delantero Radamel Falcao. El ‘Tigre’ también está libre tras no renovar con Millonarios.

En síntesis

James Rodríguez no será renovado por Club León y queda agente libre en diciembre.

Reportes de prensa indican salario anual de 6 millones de dólares para James Rodríguez.

Radamel Falcao también fue sondeado por Liga de Quito tras no renovar con Millonarios.

Publicidad