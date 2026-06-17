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El único desaprobado de Colombia tras el triunfazo ante Uzbekistán: “Es de lo peorcito”

Los hinchas de la Selección Colombia no tuvieron piedad con este jugador tras su actuación ante Uzbekistán: "Es horrible", criticaron.

¡Los hinchas criticaron duramente a este jugador de la Selección Colombia!
© Getty Images¡Los hinchas criticaron duramente a este jugador de la Selección Colombia!

Pese al triunfo por 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en el debut del Mundial 2026, las actuaciones individuales dejaron puntos altos y bajos en el Estadio Azteca. En esa línea, hubo un futbolista de la Tricolor que se llevó todas las críticas en redes sociales por su pobre actuación ante los asiáticos.

El máximo apuntado por la fanaticada cafetera en las redes sociales fue el arquero Camilo Vargas. Y es que la principal crítica apuntó a la jugada que derivó en el empate transitorio de los asiáticos: Vargas rechazó de la peor forma un remate con veneno y dejó la pelota picando en el área para que Abbosbek Fayzullaev conectara un cabezazo y marcara el 1-1 parcial.

Camilo Vargas es consolado por Johan Mujica tras el error en el 1-1 de Uzbekistán (Getty Images)

Camilo Vargas es consolado por Johan Mujica tras el error en el 1-1 de Uzbekistán (Getty Images)

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en la red social X, donde numerosos aficionados expresaron su molestia por el rendimiento del experimentado portero. “Es de lo peorcito”, “Es horrible”, “¿No se le puede desconvocar?” y “Se le está pegando el fútbol mexicano”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron tras el encuentro.

Más allá de las críticas, Colombia logró sacar adelante un partido que por momentos se le complicó y comenzó con una victoria su participación en el Grupo K. Sin embargo, la actuación de Camilo Vargas quedó bajo la lupa y seguramente será uno de los temas a analizar por el técnico Néstor Lorenzo para el próximo desafío de la Tricolor.

Camilo Vargas, el más criticado de Colombia

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Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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