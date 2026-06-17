El único desaprobado de Colombia tras el triunfazo ante Uzbekistán: “Es de lo peorcito”

Los hinchas de la Selección Colombia no tuvieron piedad con este jugador tras su actuación ante Uzbekistán: "Es horrible", criticaron.

Pese al triunfo por 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en el debut del Mundial 2026, las actuaciones individuales dejaron puntos altos y bajos en el Estadio Azteca. En esa línea, hubo un futbolista de la Tricolor que se llevó todas las críticas en redes sociales por su pobre actuación ante los asiáticos.

El máximo apuntado por la fanaticada cafetera en las redes sociales fue el arquero Camilo Vargas. Y es que la principal crítica apuntó a la jugada que derivó en el empate transitorio de los asiáticos: Vargas rechazó de la peor forma un remate con veneno y dejó la pelota picando en el área para que Abbosbek Fayzullaev conectara un cabezazo y marcara el 1-1 parcial.

Camilo Vargas es consolado por Johan Mujica tras el error en el 1-1 de Uzbekistán (Getty Images)

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en la red social X, donde numerosos aficionados expresaron su molestia por el rendimiento del experimentado portero. “Es de lo peorcito”, “Es horrible”, “¿No se le puede desconvocar?” y “Se le está pegando el fútbol mexicano”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron tras el encuentro.

Más allá de las críticas, Colombia logró sacar adelante un partido que por momentos se le complicó y comenzó con una victoria su participación en el Grupo K. Sin embargo, la actuación de Camilo Vargas quedó bajo la lupa y seguramente será uno de los temas a analizar por el técnico Néstor Lorenzo para el próximo desafío de la Tricolor.

BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA LA SELE: Fayzullaev capturó un rebote y marcó el 1-1 de Uzbekistán contra Colombia.



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Camilo Vargas, el más criticado de Colombia

Si Camilo Vargas duró tanto tiempo para destacar en la selección es por algo, que arquero mocho. — Fab1an 6onzalez p (@fabis32_1) June 18, 2026

La defensa de Colombia no es buena, pero es que Camilo Vargas no da seguridad, se ve muy vulnerable — Henbertcito (@Henbertcito) June 18, 2026

Ahora ya más tranquilo, decepcionante lo de Camilo Vargas, Mojica y James. Quintero tiene que empezar decepcionante titular contra el Congo — G. (@Jg30e) June 18, 2026

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Camilo Vargas es HORRIBLE jugando con los pies y encima regala un gol, en serio no tenemos un mejor arquero? Seamos serios. — David Carrillo (@David_CarrilloC) June 18, 2026

Lo de Camilo Vargas es terrible. — Angelicazulita ⚡️ (@AngelicAzulita) June 18, 2026

A Camilo Vargas se le está pegando el fútbol mexicano. — Alejandro Sánchez (@a_sanchezCOP) June 18, 2026

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Se puede desconvocar a Camilo Vargas y llamar, no se, a Óscar Córdoba? — A. (@Ecke11_) June 18, 2026

Camilo Vargas en el saque nunca se la entregó a un colombiano, siempre la regaló. ¡Qué desespero ese tipo! Y un tirito y un gol. — Fabián Sánchez Vargas (@fabileo13) June 18, 2026

Ni hablar de la tanga de Camilo Vargas, 39 goles en 19 Partidos, penoso, Prefiero mejor a Montero. — Vincenzo Cassano. (@Christi00215455) June 18, 2026

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Tras el horror que cometió Camilo Vargas, ¿Álvaro Montero debería ser el arquero titular por el resto del mundial? Para mí sí. Ni Ospina con lo mal que está se deja meter ese gol — JulianSolorzano (@AndrewJoker30) June 18, 2026

Toda la vida quejándome de Mier para que Camilo Vargas salga con esa grosería. Menos mal existen Luis Diaz y el Cucho Hernández. — Juan (@JuanNoEsReal) June 18, 2026

Ya había dicho yo, que Camilo Vargas es de lo peorcito de la selección — Luismi🃏 (@Luismi090) June 18, 2026