El único jugador colombiano que apareció en la publicación que hizo Messi tras ganarle a Nacional

Lionel Messi volvió a jugar en Colombia y fue una auténtica sensación. Inter Miami enfrentó a Atlético Nacional en el segundo partido amistoso de la ‘Gira de Campeón’ que está haciendo y Leo se mostró tan agradecido que hizo una publicación en la que solo apareció un jugador colombiano.

Los jugadores saltaron a la cancha del estadio Atanasio Girardot y Messi ya empezó a sorprender con los saludos afectuosos a David Ospina, Milton Casco y Edwin Cardona. Solo uno de ellos hizo parte de la publicación del ’10’ argentino que llegó a más de 1.9 millones de ‘Me Gusta’.

En lo deportivo, Messi jugó 76 minutos en la victoria de Inter Miami 2-1 ante Atlético Nacional y recibió la mejor calificación de su equipo con 7.4 puntos, según el portal ‘SofaScore’. Los hinchas no pararon de aplaudir al argentino y tal fue el reconocimiento que recibió que no dudó en agradecer con un emotivo mensaje.

Messi publicó un emotivo mensaje y solo apareció un jugador colombiano

Messi en el estadio Atanasio Girardot. (Foto: Getty Images)

“Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. ¡Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica!”, publicó Messi en Instagram y en su publicación el único jugador colombiano que apareció fue Edwin Cardona.

La publicación de Messi con Cardona. (Foto: Instagram / @leomessi)

La reacción de Edwin Cardona al ver que apareció en la publicación viral de Messi

Edwin Cardona no solo presumió varias fotos con Lionel Messi que le tomaron durante la derrota ante Inter Miami, el ’10’ de Atlético Nacional también reaccionó con seis emojis de una cabra, cuatro de una llama de fuego y dos con una cara con ojos de corazón cuando se dio cuenta de que Leo lo presumió ante los más de 511 millones de seguidores que tiene en Instagram.

