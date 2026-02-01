Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

Llegó a más de 554 mil reproducciones: Messi y un gesto con un camarógrafo que le da la vuelta al mundo

Messi protagonizó un momento que trascendió el resultado del partido Alianza Lima vs. Inter Miami con un gesto de 554 mil reproducciones.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Messi en el partido amistoso ante Alianza Lima.
© Getty Images e Instagram / @manubravo9 / @Messi en el partido amistoso ante Alianza Lima.

La historia de los jugadores argentinos con los camarógrafos tenía un antecedente no muy agradable que digamos, pero Lionel Messi, como es su costumbre, lo cambia todo en el mundo del fútbol y tuvo un gesto que llegó a más de 554 mil reproducciones.

¡Fue, es y será siempre un grande! Inter Miami ganó la MLS por primera vez en la historia del equipo, así que decidieron hacer un tour de campeones como pretemporada en el que visitarán a Perú, Colombia y Ecuador. Obviamente, Leo Messi dio de qué hablar.

En lo deportivo, a Inter Miami no le fue nada bien. Perdió 3-0 ante Alianza Lima con dos goles de Paolo Guerrero. Pero en lo extradeportivo fue otra la historia, ya que Messi no solo dejó una lluvia de aplausos de los miles de asistentes al estadio Alejandro Villanueva, también sorprendió al mundo entero.

Video: El gesto de Messi que llegó a más de 554 mil reproducciones

Messi y el accidente de un camarógrafo en Perú. (Foto: Instagram / @manubravo9)

Messi y el accidente de un camarógrafo en Perú. (Foto: Instagram / @manubravo9)

Messi lideró la salida protocolaria de los jugadores para el partido amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami cuando un camarógrafo se cayó de espaldas por seguirle la pista. Al ver lo fuerte del golpe, Leo volteó con la mirada dos veces para ver si el camarógrafo estaba bien y con ese gesto llegó a más de 554 mil reproducciones en Instagram. ¡Video!

Mientras Messi gana 20.4 millones de dólares en Inter Miami, el salario de Edwin Cardona en Atlético Nacional

ver también

Mientras Messi gana 20.4 millones de dólares en Inter Miami, el salario de Edwin Cardona en Atlético Nacional

No fue como el de Messi: El antecedente de un jugador argentino con un camarógrafo

La Selección Colombia le ganó 2-1 a Argentina el 10 de septiembre de 2024 y al término del partido el camarógrafo Jhonny Jackson empezó a seguir de cerca a Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino no se lo tomó de la mejor manera, le lanzó un manotazo directo a la cámara y terminó siendo sancionado con dos fechas de suspensión por este hecho y por hacer un gesto obsceno con el trofeo de la Copa América.

Publicidad

Encuesta

¿Cuánto quedó el partido amistoso Alianza Lima vs. Inter Miami?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Lionel Messi generó 554 mil reproducciones se preocupó por un camarógrafo accidentado en Perú.
  • El astro argentino detuvo su marcha y vigiló el estado del trabajador tras su caída.
  • Messi lideró el protocolo del Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Lima.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Guayaquil City le ganó a Barcelona y ahora le quitaría fichaje a Emelec
Fútbol de Ecuador

Guayaquil City le ganó a Barcelona y ahora le quitaría fichaje a Emelec

La respuesta perfecta de Luis Díaz a las críticas de Manuel Neuer
Bundesliga

La respuesta perfecta de Luis Díaz a las críticas de Manuel Neuer

César Farías sorprende a todos y se burla de Liga de Quito: "Palo y del bueno..."
Fútbol de Ecuador

César Farías sorprende a todos y se burla de Liga de Quito: "Palo y del bueno..."

Guayaquil City se adueñó de la 'Noche Amarilla' y venció a Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Guayaquil City se adueñó de la 'Noche Amarilla' y venció a Barcelona SC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo