Llegó a más de 554 mil reproducciones: Messi y un gesto con un camarógrafo que le da la vuelta al mundo

La historia de los jugadores argentinos con los camarógrafos tenía un antecedente no muy agradable que digamos, pero Lionel Messi, como es su costumbre, lo cambia todo en el mundo del fútbol y tuvo un gesto que llegó a más de 554 mil reproducciones.

¡Fue, es y será siempre un grande! Inter Miami ganó la MLS por primera vez en la historia del equipo, así que decidieron hacer un tour de campeones como pretemporada en el que visitarán a Perú, Colombia y Ecuador. Obviamente, Leo Messi dio de qué hablar.

En lo deportivo, a Inter Miami no le fue nada bien. Perdió 3-0 ante Alianza Lima con dos goles de Paolo Guerrero. Pero en lo extradeportivo fue otra la historia, ya que Messi no solo dejó una lluvia de aplausos de los miles de asistentes al estadio Alejandro Villanueva, también sorprendió al mundo entero.

Video: El gesto de Messi que llegó a más de 554 mil reproducciones

Messi y el accidente de un camarógrafo en Perú. (Foto: Instagram / @manubravo9)

Messi lideró la salida protocolaria de los jugadores para el partido amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami cuando un camarógrafo se cayó de espaldas por seguirle la pista. Al ver lo fuerte del golpe, Leo volteó con la mirada dos veces para ver si el camarógrafo estaba bien y con ese gesto llegó a más de 554 mil reproducciones en Instagram. ¡Video!

No fue como el de Messi: El antecedente de un jugador argentino con un camarógrafo

La Selección Colombia le ganó 2-1 a Argentina el 10 de septiembre de 2024 y al término del partido el camarógrafo Jhonny Jackson empezó a seguir de cerca a Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino no se lo tomó de la mejor manera, le lanzó un manotazo directo a la cámara y terminó siendo sancionado con dos fechas de suspensión por este hecho y por hacer un gesto obsceno con el trofeo de la Copa América.

