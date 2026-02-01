A James no le va a gustar: El gesto de Messi con Edwin Cardona que llegó a más de 8.1 millones de vistas

Lionel Messi volvió a jugar en Colombia y fue una auténtica sensación. No solo tuvo un gran recibimiento por los hinchas en Medellín, también dejó a un lado la rivalidad entre argentinos y colombianos para sorprender con un gesto con Edwin Cardona que llegó a más de 8.1 millones de vistas. A James Rodríguez no le va a gustar…

El antecedente de Cardona con los jugadores argentinos no era nada amigable. Durante las semifinales de la Copa América 2021, Lautaro Martínez se burló del volante colombiano con un “nos vemos, gordito” luego de ver que fallaba el cobro de penal y la Selección Colombia quedaba eliminada. Con Leo Messi fue otra cosa…

Messi venía de protagonizar un picante cara a cara con James Rodríguez en el último partido entre Colombia y Argentina del 10 de junio de 2025. Al ’10’ argentino no le gustó que el capitán de la selección colombiana insinuara que recibieron ayuda en la final de la Copa América 2024 y le dijo: “Hablás mucho, vos”.

El gesto de Messi con Edwin Cardona que no le va a gustar a James

James Rodríguez Lionel Messi y Edwin Cardona. (Foto: Getty Images e Instagram / @nacionaloficial)

Con el antecedente de que la relación de Lionel Messi con James no había quedado de la mejor manera, llegó una escena que no le va a caer nada bien al ’10’ colombiano. En el saludo protocolario del partido amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional, Leo saludó de tal manera a David Ospina, Milton Casco y a Edwin Cardona, que el video llegó a más de 8.1 millones de vistas en Instagram.

Esto dijo James Rodríguez sobre el cruce con Lionel Messi

“Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso. Todo lo que han ganado, creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”, fueron las palabras de James Rodríguez sobre el cruce que tuvieron con Messi en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

