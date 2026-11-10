La prueba reina de que el hijo de Omar Pérez quería jugar con Colombia y no con Argentina

Conoce la prueba de la intención de Franco Pérez de jugar con Colombia antes de ser convocado por Argentina tras su veto.

El escándalo terminó de completarse… Franco Pérez, el hijo del exjugador Omar Pérez, fue convocado por la Selección Argentina Sub-20 luego de ser vetado de la Selección Colombia y, como si fuera poco, apareció la prueba reina de que el deseo era jugar con la ‘Tricolor’.

¡A los hechos! La cuenta oficial de la Selección Colombia en X publicó la convocatoria de la categoría Sub-19 para un torneo amistoso que se juega en Estados Unidos del 10 al 17 de noviembre. Sin embargo, de un momento a otro borraron la publicación, y en la nueva convocatoria sacaron a Franco Pérez.

El periodista Juan Felipe Cadavid reveló que al hijo de Omar Pérez lo llamaron cuando estaba en el aeropuerto a punto de viajar y le dijeron que ya no estaba convocado a la Selección Colombia Sub-19. La reacción de Franco fue tal que el jugador de Boca Juniors quedó de psicólogo, según confirmó el narrador Eduardo Luis López.

La prueba reina de que Franco Pérez quería jugar con Colombia y no con Argentina

El hijo de Omar Pérez había sido convocado a la Selección Colombia Sub-19.

Justo el mismo día en el que la cuenta oficial en X de la Selección Argentina publicó la convocatoria de la categoría Sub-20 en la que apareció Franco Pérez, se conoció la prueba reina de que el hijo de Omar Pérez quería jugar era con Colombia. “Esta foto en Instagram la subió Omar en 2015 luego que Argentina eliminará a Colombia de la Copa América de Chile. El que celebra es el hijo argentino de Omar (Thiago) y el que llora desconsolado es Franco, su otro hijo colombiano que ahí tenía 7 años“, publicó el usuario en X Noel Páez con una foto de Franco Pérez con la camiseta de la Selección Colombia..

Franco Pérez con la camiseta de la Selección Colombia. (Foto: X)

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La Selección Argentina convocó al hijo de Omár Pérez para esto

“La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, comenzará mañana una nueva etapa de preparación de cara a la Conmebol Sub-20 2027 (Campeonato Sudamericano de Fútbol), que se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero del próximo año. El plantel se entrenará hasta el sábado en el predio Lionel Andrés Messi“, publicó la página oficial de la AFA sobre la convocatoria de 24 jugadores en la que apareció el hijo de Omar Pérez.

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