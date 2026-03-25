Crystal Palace se ha convertido en un importante espacio para los jugadores colombianos. El club de la Premier League viene dándole protagonismo a jugadores como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Ahora iría por otro jugador para ficharlo.

Desde Europa revelan que el jugador colombiano que interesa al Palace ahora mismo es Juan Cabal. El central cafetero está con la Selección Colombia preparando los siguientes amistosos, sin embargo, su futuro se está definiendo en Italia.

Juventus vería con buenos ojos vender al jugador que no viene teniendo el ritmo esperado, y son varios los clubes de la Premier League interesados en él. Uno de ellos sería Crystal Palace que ve con buenos ojos la posibilidad de juntarlo con sus compatriotas.

Cabal también estaría dispuesto a hacer el movimiento de mercado y mudarse a la Premier League. En Italia con la Juventus no le ha ido muy bien, puesto que, casi no ha jugado y esto viene deteniendo su proyección como uno de los mejores centrales del país.

Juan Cabal dejaría la Juventus en la siguiente temporada. (Foto: GettyImages)

En la próxima temporada, también es duda que Palace pueda mantener a sus dos jugadores colombianos. El equipo de la Premier League recibiría ofertas por Lerma o Daniel Muñoz y si estas cumplen con las expectativas esperadas serían vendidos.

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Los números de Juan Cabal en esta temporada

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En toda la temporada, Cabal apenas tiene más de 500 minutos en cancha y es que solo ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Al jugador le quedan todavía varios años de contrato, porque firmó hasta 2029.

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Datos clave:

Juan Cabal interesa al Crystal Palace tras sumar solo 19 partidos en la actual temporada.

interesa al tras sumar solo en la actual temporada. El defensa colombiano de la Juventus registra 2 goles y 1 asistencia en 514 minutos .

registra y en . Cabal tiene contrato firmado hasta 2029 con el club italiano tras su llegada en 2024.

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