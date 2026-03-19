“Es un…”: Esto piensan 3 jugadores de la Selección Colombia sobre la convocatoria de Sebastián Villa

La jornada deportiva del 19 de marzo en el fútbol de Colombia tuvo la noticia bomba que Sebastián Villa volvería a ser convacado a la selección colombiana y, acto seguido, se conoció lo que piensan tres jugadores de la ‘Tricolor’ ante este polémico regreso.

Villa no es convocado a la Selección Colombia desde marzo de 2019 cuanfo fue citado por el entrenador Carlos Queiroz para los partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur. Luego de los 65 minutos que jugó en la derrota 2-1 ante Corea, el extremo no volvió a ser convocado. ¿Qué pasó?

A pesar de que Sebastián Villa tuvo un gran nivel en Boca Juniors con temporadas en las que alcanzó 11 contribuciones de gol, los dos acusaciones judiciales que tuvo en su contra por violencia de genero y abuso sexual, lo alejaron de la Selección Colombia. Ahora… ¿Llegó el momento de volver?

“Sebastián Villa fue convocado por Selección Colombia. El delantero de Independiente Rivadavia recibió la notificación hace algunas horas. Tramitó su visa que fue aprobada hoy (19 de marzo)”, informó el periodista argentino German García Grova.

Lo que piensan 3 jugadores de la Selección Colombia sobre la convocatoria de Sebastián Villa

Sebastián Villa volvería a ser convocado a la Selección Colombia tras 7 años. (Foto: Getty Images)

Ante el revuelo que causó la posible convocatoria de Sebastián Villa para los partidos amistosos de la Selección Colombia ante Croacia (jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M) y Francia (domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M), la periodista Sheyla García, del canal Win Sports, reveló que “le pregunte a tres jugadores (de la Selección Colombia) sobre el tema de Sebastián y simplemente creen en las oportunidades. Es un colega”.

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Así esta el tema judicial de Sebastián Villa ante el regreso a la Selección Colombia

En el caso por violencia de género contra Daniela Cortés, Sebastián Villa fue condenado a 2 años y 1 mes de prisión de ejecución condicional. Al ser una pena menor a tres años, no tuvo que ir a prisión. Otra historia fue la acusación que tenia el extremo por un supuesto abuso sexual con acceso carnal a Tamara Doldána, ya que Villa fue absuelto en octubre de 2025.

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Datos clave

Sheyla García , de Win Sports, consultó a tres futbolistas sobre el regreso de Sebastián Villa .

, de Win Sports, consultó a tres futbolistas sobre el regreso de . Los jugadores de la Selección Colombia ven al delantero simplemente como un colega con oportunidades.

ven al delantero simplemente como un con oportunidades. El equipo nacional enfrentará a Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M.

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