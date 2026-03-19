Sin Villa y con una gran sorpresa: La convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia

Y de un momento a otro, la cuenta oficial en X de la Selección Colombia sorprendió a todos y publicó la convocatoria para los partidos amistosos ante Croacia y Francia de la fecha FIFA de marzo. No fue convocado Sebastián Villa y hay una gran sorpresa.
Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP).
Noticia en desarrollo…
En síntesis
- La Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos de la fecha FIFA.
- El jugador Luis Díaz figura en la lista representando al Bayern Múnich de Alemania.
- El delantero Sebastián Villa no fue convocado para los partidos de marzo de 2026.