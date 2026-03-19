Sin Villa y con una gran sorpresa: La convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia

Y de un momento a otro, la cuenta oficial en X de la Selección Colombia sorprendió a todos y publicó la convocatoria para los partidos amistosos ante Croacia y Francia de la fecha FIFA de marzo. No fue convocado Sebastián Villa y hay una gran sorpresa.

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP).

Noticia en desarrollo…

En síntesis

La Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos de la fecha FIFA.

enfrentará a y en amistosos de la fecha FIFA. El jugador Luis Díaz figura en la lista representando al Bayern Múnich de Alemania.

figura en la lista representando al de Alemania. El delantero Sebastián Villa no fue convocado para los partidos de marzo de 2026.



