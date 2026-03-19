Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

Sin Villa y con una gran sorpresa: La convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia

La Selección Colombia presentó su convocatoria para enfrentar a Croacia y Francia, con la ausencia de Sebastián Villa y una gran sorpresa.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Sebastián Villa no fue convocado a la Selección Colombia.
© Getty ImagesSebastián Villa no fue convocado a la Selección Colombia.

Y de un momento a otro, la cuenta oficial en X de la Selección Colombia sorprendió a todos y publicó la convocatoria para los partidos amistosos ante Croacia y Francia de la fecha FIFA de marzo. No fue convocado Sebastián Villa y hay una gran sorpresa.

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP).

Noticia en desarrollo…

En síntesis

  • La Selección Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos de la fecha FIFA.
  • El jugador Luis Díaz figura en la lista representando al Bayern Múnich de Alemania.
  • El delantero Sebastián Villa no fue convocado para los partidos de marzo de 2026.


Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
"Todo puede pasar..." El guiño de Piero Hincapié a uno de los grandes de Argentina
Fútbol de Ecuador

"Todo puede pasar..." El guiño de Piero Hincapié a uno de los grandes de Argentina

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores tras la simulación del sorteo
Copa Libertadores

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores tras la simulación del sorteo

Antes de su partido: Independiente del Valle ficha a un ex jugador de Emelec
Fútbol de Ecuador

Antes de su partido: Independiente del Valle ficha a un ex jugador de Emelec

Luis Díaz reveló lo que le tienen prohibido en Bayern Múnich
Bundesliga

Luis Díaz reveló lo que le tienen prohibido en Bayern Múnich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo