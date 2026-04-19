El gol más insólito en la historia de la MLS

Este sábado 18 de abril, en uno de los partidos correspondientes a la octava jornada de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer 2026, se vivió una situación que ni siquiera es digna del fútbol amateur. Fue en el encuentro que tuvieron el Real Salt Lake y el San Diego FC en el America First Field de Sandy, Utah.

Iban apenas 4 minutos del primer tiempo cuando el portero Duran Ferree quiso salir jugando desde abajo. Para eso tocó con su compañero Manu Duah. Este recibió, controló y se la devolvió al guardameta que no supo cómo resolver. Se enredó, intentó quitarse el balón de encima, pero con tan poco atino que lo hizo rebotar en Diego Luna, mediocampista rival, que tras el contacto terminó festejando. Así de simple fue como el Real Salt Lake, que disputaba el partido en condición de local, se puso en ventaja.

Pero eso no fue todo. Como si fuera poco lo anterior, tan solo un minuto después, un centro al área del San Diego fue cabeceado por Sergi Solans. El atacante del Salt Lake solo debió apuntar hacia la valla, porque del resto de la tarea se encargaría nuevamente Duran Ferree, que completó una noche para el olvido.

En el afán por disipar el peligro, el esférico pegó en sus piernas. Ese envión fue más que suficiente para que la pelota terminara dentro de la portería. 2 a 0 en menos de 6 minutos de juego, de un duelo que terminaría 4 a 1 en el primer tiempo (los otros tantos, el segundo de la cuenta personal de Sergi Solans y el de Morgan Guilavogui, fueron dos mano a mano en los que Ferree no tuvo mayor culpabilidad).

🤯 Diego Luna atento, presiona y anota a favor de @realsaltlake.



📺 Mira el partido en vivo en @AppleTv: https://t.co/EPv2ZQvUq2 pic.twitter.com/ul474G6euU — MLS Español (@MLSes) April 19, 2026

Ya en el complemento, la visita apenas logró el descuento a los 21 minutos a través de un penal bastante dudoso de Justen Glad a Anders Dreyer (quien se hizo cargo de la ejecución y convirtió), que al sentir el contacto de la marca se dejó caer y el árbitro Ismail Elfath sancionó.

Publicidad

Lionel Messi anotó dos goles para la victoria del Inter Miami vs. Colorado

En la Conferencia Este, la noticia del sábado fue una nueva actuación destacada de Lionel Messi. La Pulga marcó dos goles (uno de penal) en lo que fue victoria del Inter Miami como visitante 3 a 2 ante Colorado. De esta forma, el entrenador Guillermo Hoyos (reemplazante de Javier Mascherano), inició su proceso con el pie derecho. De esta forma, las Garzas se mantienen en el segundo puesto de la clasificación de su zona con 15 unidades, a 4 del líder Nashville.

En síntesis