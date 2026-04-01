Este miércoles 1 de abril de 2026 se reveló un nuevo bombazo en el fútbol colombiano, puesto que, la Federación Colombiana de Fútbol estaría analizando la posibilidad de no seguir con Néstor Lorenzo. No obstante, el puesto del entrenador está fijo para el Mundial 2026.

De acuerdo con la información de Pipe Sierra, la Federación Colombiana de Fútbol en este momento no renovaría el contrato de Néstor Lorenzo después del Mundial 2026. El entrenador argentino viene en el ojo del huracán por sus últimas derrotas ante Croacia y Francia.

En la FCF reconocen que esos malos resultados se vienen dando por decisión del entrenador y es por eso que ha perdido confianza, de acuerdo a la información de Pipe Sierra. Por lo cual, ahora mismo, después del Mundial 2026, el entrenador estaría fuera de ‘La Sele’.

La intención ahora sería buscar un técnico de mejor perfil para reemplazar a Lorenzo de cara al Mundial 2030. Además, el DT también viene sonando para otros clubes en el mundo, uno de ellos Boca Juniors aunque no hay nada oficial. En las siguientes semanas se aclararía qué pasa entre DT y Federación.

No renovarían a Lorenzo para el Mundial 2030. (Captura de pantalla)

La Selección Colombia ha venido perdiendo esos brillos que se le vieron en la Copa América 2024, donde fue finalista y perdió en el tiempo extra contra Argentina. Desde entonces, no se pudo recuperar aquel nivel y ha venido decayendo en los últimos meses.

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Los números de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo ha dirigido a la Selección Colombia en un total de 44 partidos, entre amistosos y oficiales. El estratega estará en su primer Mundial como entrenador, con un promedio de 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Su contrato caduca oficialmente después del Mundial 2026.

El sueldo de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Como DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo tiene un salario anual de 24 millones de dólares. Está lejos de ser el mejor pagado, pero si hace un buen Mundial, el técnico también pedirá un salario superior ya sea a Colombia o al equipo que decida ir.

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En síntesis:

Néstor Lorenzo no sería renovado por la Federación Colombiana de Fútbol tras el Mundial 2026.

no sería renovado por la Federación Colombiana de Fútbol tras el Mundial 2026. El entrenador argentino registra 26 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 44 partidos dirigidos.

en 44 partidos dirigidos. Lorenzo percibe un salario anual de 24 millones de dólares y su contrato expira al finalizar la cita mundialista.