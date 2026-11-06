Robert Arboleda regresaría a LigaPro en el 2027

El defensor ecuatoriano Robert Arboleda tiene chances de dejar el fútbol brasileño para volver a LigaPro en el 2027.

Robert Arboleda está cerca de terminar su etapa en Sao Paulo de Brasil y, una vez más, los reportes lo vinculan con un regreso al fútbol ecuatoriano. El defensor central dejaría el conjunto paulista y su futuro estaría nuevamente en Quito.

Según informó Andrés Espín, Robert Arboleda sería nuevo jugador de Liga de Quito para la temporada 2027. El zaguero ecuatoriano habría recibido una oferta formal del conjunto ‘albo’ que podría perder a Gian Franco Allala y Ricardo Adé.

Arboleda es titular en Sao Paulo y lleva casi una década defendiendo sus colores, sin embargo, su salida respondería a la necesidad del club brasileño de aliviar su presupuesto para 2027, considerando que el ecuatoriano es uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla.

Hace algunas semanas también trascendió que Liga de Quito no sería el único interesado en Robert Arboleda. Barcelona SC lo tendría en carpeta y ambos clubes buscarían incorporar un defensor central como prioridad para la próxima temporada.

En lo económico, una salida como agente libre facilitaría su fichaje, aunque sería complicado que Arboleda mantenga los 50 mil dólares mensuales que percibía en Brasil. Además, el ecuatoriano tendría pretendientes en el fútbol brasileño y también en Uruguay, con Nacional y Peñarol interesados.

Marcelo Gallardo piensa en Robert Arboleda la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo quiso contar nuevamente con Robert Arboleda para la Selección de Ecuador, sin embargo el jugador declinó nuevamente la convocatoria.

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