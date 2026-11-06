La cifra que pagaría Atlético Nacional por Gian Franco Allala

Atlético Nacional busca algunas salidas para fichar un nuevo defensor central y el elegido es Gian Franco Allala de Liga de Quito.

Atlético Nacional tiene entre sus objetivos para 2027 el fichaje de un defensor central y, entre las alternativas que maneja, aparece un futbolista del mercado extranjero. Un campeón del fútbol ecuatoriano llegaría al ‘Verdolaga’.

Medios ecuatorianos y colombianos dan por hecho que Gian Franco Allala es el apuntado por Atlético Nacional. El uruguayo es titular en Liga de Quito y ya comienzan a trascender las cifras que necesitaría pagar en Colombia para ficharlo.

La operación tendría un costo de entre 500.000 y 600.000 dólares para Atlético Nacional, cantidad que Liga de Quito pediría por el defensor. Allala se consolidó como titular desde su llegada en el 2024 aunque este año terminó algo cuestionado.

Pese al músculo económico del equipo colombiano, Atlético Nacional planificaría sus fichajes para 2027 en función de las posibles salidas de su plantilla. Nicolás Rodríguez aparece entre los jugadores que podrían abandonar el equipo, mientras también existen rumores sobre Neider Parra y Andrés Felipe Román.

Gian Franco Allala – Liga de Quito. Foto: Getty.

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Lucas González (director técnico), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez, Andrés Reyes, Ian Poveda y Elías Cabrera son los nuevos nombres con los que Atlético Nacional arrancará el segundo semestre.