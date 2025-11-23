Este sería el primer refuerzo de Millonarios con el nuevo director deportivo: “Lo traigo ya”

En Millonarios está a punto de iniciar una nueva era. Después de una gestión de casi un año con muchas críticas, Ricardo ‘El Gato‘ Pérez dejo de ser el director deportivo del equipo. Y ante la llegada de una nueva persona para este cargo, ya se habla del primer refuerzo que tendría el equipo ‘Embajador’.

Los hinchas de Millonarios ya reaccionaron: “Lo traigo ya”. ‘Millos’ viene de no clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025 luego de traer como incorporaciones a Edwin Mosquera, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Guillermo De Amores y Bruno Sávio, así que empezaron a llegar las decisiones importantes.

“Millonarios FC informa que, el argentino Ariel Michaloutsos es el nuevo Director Deportivo de la institución. Será presentado oficialmente la próxima semana”, fue parte del comunicado del equipo albiazul antes de que se conociera quién sería el primer refuerzo bajo esta nueva dirección deportiva.

El primer refuerzo que traería Millonarios con el nuevo director deportivo

Kevin Velasco suena para Millonarios. (Foto: Gtty Images)

Luego de confirmarse la llegada de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo de Millonarios, el periodista Mariano Olsen, del canal Win Sports, publicó en X que tenía confirmado que “Millos está interesado en contratar a Kevin Velasco. El futbolista de 28 años, exDeportivo Cali, termina préstamo con Athletico Paranaense y su ficha pertenece al Club Puebla. Gestión iniciada”.

La reacción de los hinchas ante el primer refuerzo que traería Millonarios tras la llegada de Michaloutsos

Al ver que Millonarios estaría interesado en un extremo derecho como Velasco, quien viene de registrar 2 goles, 3 asistencias y 557 minutos en 24 partidos con Athletico Paranaense, los hinchas reaccionaron con los siguientes comentarios en X: “¡¡¡Gran jugador, tiene muy buena zurda, lo traigo ya!!!”, “¿Este es el extremo ‘bomba’ que pretenden en millonarios?“, “por favor, era muy picante en Cali. Ojalá se dé” y “esto si es un refuerzo, era lo que tenían que haber realizado 4 meses atrás”.

