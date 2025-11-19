Millonarios se acerca a James Rodríguez y ya tiene un patrocinador para tentarlo: “Hagamos cuentas”

El futuro de James Rodríguez con el Mundial 2026 en la mira pasó a ser tema de interés nacional. El ’10’ colombiano termina contrato con el Club León, de México, el 31 de diciembre de 2025, no va a renovar y ya apareció un equipo colombiano como Millonarios para empezar a tentarlo.

Luego de conocerse que ni la directiva de León, ni James llegaron a un acuerdo para renovar contrato, el volante no solo volvió a demostrar que es uno de los dos jugadores más influyentes de la Selección Colombia con buenas actuaciones contra Nueva Zelanda y Australia, también fue el protagonista de un rumor que sacudió a todo el fútbol colombiano.

“Atentos. En otros ámbitos, James Rodríguez para Millonarios me dicen fuentes muy serias desde Madrid. El negocio está a muy poco de cerrarse. Está en la puerta del horno”, publicó el periodista Melquisedec Torres, del ‘Canal 1’, y ya hay más novedades al respecto.

La verdad de la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios

Millonarios preguntó por condiciones para firmar a James. (Foto: archivo particular y Getty Images)

El periodista Julián Capera, de ESPN, señaló que habló con fuentes de Millonarios y personas del entorno de James Rodríguez para llegar a las siguientes conclusiones:

“James sigue priorizando las propuestas del exterior y tiene chances reales porque he visto conversaciones y he visto documentos de ir al fútbol de México y al fútbol de la MLS “.

“. “Hay una persona del entorno de James que me confirma un acercamiento a través de un intermediario. Es decir, Millonarios sí preguntó cómo está la situación a través de un intermediario, impulsado y empujado por un patrocinador que le dijo: ‘Venga, hagamos cuentas a ver si esto se puede hacer, si es como lo de Falcao García’. La conclusión a la que llego es que la diferencia económica entre la operación Falcao García y la operación James Rodríguez sigue siendo importante”.

cómo está la situación a través de un intermediario, impulsado y empujado por La conclusión a la que llego es que la diferencia económica entre la operación Falcao García y la operación James Rodríguez sigue siendo importante”. “Sí hubo un acercamiento (de Millonarios) para preguntar condiciones, pero no hay una propuesta formal, y económicamente es una operación que luce bastante difícil”.

James Rodríguez no llegaría a Millonarios por este motivo

Cuando los hinchas de Millonarios empezaban a soñar con lo imposible, no solo Julián Capera los trajo a la realidad, el mismo periodista que soltó la bomba de la posible llegada de James también les dio un duro golpe. “Actualización James – Millonarios: el tema, como en cualquier otra transacción, es de dinero.La suma que se planteó ayer (18 de noviembre) es muy alta para el mercado nacional, bastante más que la de Falcao. A menos que aparezca un patrocinador grande, es casi inviable que se concrete. Valencia, España, o la MLS, Miami son las rutas siguientes”, publicó en X Melquisedec Torres.

