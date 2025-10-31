Se anunció quién será el técnico de Millonarios en la próxima Liga Colombiana tras el fracaso en 2025

En Millonarios se viven horas de mucha tensión con la hinchada luego del fracaso que terminó en un 2025 sin títulos, y para terminar de agitar las aguas, se instaló el fuerte rumor que habría un cambio de entrenador para la próxima Liga Colombiana. ¡Ya hubo un anuncio que lo aclaró todo!

Por el momento… Ante el bajo nivel que mostró Hernán Torres con Millonarios tras registrar seis victorias, cuatro empates, cuatro derrotas, una eliminación contra Envigado en los octavos de final de Copa Colombia y un rendimiento del 52.3 por ciento hasta la fecha 19, muchos hinchas creyeron que la información que publicó la periodista María E. Chavarro, de ESPN, era cierta. Pero…

“Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de Millonarios sería Rafael Edgar Dudamel, el empresario estuvo en las oficinas y creen que está acordado y listo; además, como refuerzo negocian con Carlos Darwin Quintero y un defensa central”, publicó Chavarro y estalló esta bomba informativa. Sin embargo, el anuncio que se hizo iba en contravía a esta información.

La conexión que permite creer que ya se anunció al DT de Millos para el primer semestre de 2026

Joseph Oughourlian y la empresa Amber Capital son los accionistas mayoritarios de Millonarios y el ‘Grupo Prisa’. Una de las emisoras de Prisa es ‘Caracol Radio’, así que al ver que uno de sus periodistas anunció quién será el técnico de ‘Millos’ en la próxima Liga Colombiana tras el fracaso en 2025, la gran conclusión fue que esa información proviene de uno de los voceros de los dueños del equipo ‘Embajador’.

Este será el técnico de Millonarios en la próxima Liga Colombiana

“Hernán Torres será el técnico de Millonarios en la Liga 2026-1, ya está armando el equipo. El rumor de la llegada de Rafael Dudamel es totalmente falso. La misión es recomponer la estructura del club y ponerlo de nuevo donde debe estar”, publicó el periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio.

