¿Ya festeja el título? Así les fue a Real Madrid y Barcelona en lucha por LaLiga tras ser campeones de invierno

Barcelona es campeón de invierno en LaLiga. A la espera de lo que ocurra en la jornada número 19 del certamen allá por el mes de enero, los culés se quedan con el reconocimiento de mediados de temporada tras su victoria ante Villarreal. Real Madrid ya piensa en un 2026 donde tendrá que romper con la estadística para conseguir un título que los últimos acontecimientos apuntan sin dudarlo hacia el Camp Nou.

46 puntos para Barcelona y 42 para Real Madrid. Así se van ambos gigantes de LaLiga al parón de Navidad. Si miramos las 5 últimas ediciones del certamen, apreciaremos que en solo 2 ocasiones el líder de mediados de campaña no fue el vencedor al final de la jornada 38. Atlético de Madrid en la 2021-2022 y en la pasada temporada, los únicos precedentes de la última mitad de década. La casa blanca primero y los culés después, quienes levantaron los títulos.

“Hemos gestionado muchas cosas. La mentalidad del equipo y la calidad son buenas. Han entrenado con intensidad y calidad. Todos están activados en los entrenamientos, todos dan el cien por cien. Tienen calidad en el entrenamiento, lo veo. En las semanas que no jugábamos bien, sabía que lo haríamos mejor porque veía las sesiones. Ahora tienen que descansar, celebrar la Navidad en familia… y luego ya tendremos, además, a Gavi, Olmo, Ronald Araújo… en 2026″, reflexiones de un Hansi Flick feliz con el rendimiento de sus hombres y de cómo han levantado en las últimas semanas. Han remontado 9 puntos a Real Madrid desde el Clásico de octubre.

Se vienen curvas para los merengues. Barcelona ganó LaLiga en 13 de las últimas 16 ocasiones donde fue campeón de invierno. Hay que devolvernos a la temporada 2019/2020 para ver la última vez que entre los gigantes del certamen se remontaron en cuanto a la tabla general se refiere. Año de pandemia, de singularidades en todos los sentidos y donde la campaña terminó en julio. Es el precedente al que tienen que amarrarse los hombres de Xabi Alonso en esta quimera.

El entrenador vasco sabe que su cargo está en juego. No fue un fin de año sencillo y donde el juego del equipo, sumado a las bajas, le han sacado en buena forma de la lucha por el título. 2026 es momento de no fallar: “Hay que mejorar en varias facetas: cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos dar otra intención y otro ritmo al juego, y combinar el control con más verticalidad. Hoy llegábamos con muchas bajas, los chicos han hecho un gran esfuerzo y muchos han llegado al límite. No me quedo con el nivel de hoy porque sé que en el futuro, cuando recuperemos energía y jugadores, vamos a poder distribuir más para poder mejorar”.

Enero movido para Barcelona y Real Madrid

Durante las primeras semanas del año ambos equipos tendrán partidos de LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y hasta Champions League. Será un momento clave del curso y donde cualquier paso en falso apunta a definitivo en todos los sentidos. A todo esto se le suma la posibilidad de un morbo total sobre mediados de enero.

Y es que no nos olvidemos que Barcelona y Real Madrid pueden medirse sobre el 11 de enero. Sería por la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita y para definir el primer título del año 2026. Antes, claro, habrá que eliminar en semis a los Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Un empujón clave para levantar proyectos o para hundirlos en pleno Ecuador de la campaña. Se termina un 2025 donde el equipo de Hansi Flick se amarra a los números para soñar con el título.

